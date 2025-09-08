Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović i njegova nevenčana supruga Kristina Spalević nedavno su stavili tačku na njihov odnos, a Kristina se iselila iz porodičnog stana gde su živeli sa sinovima.

Kristijan Golubović je sada otvorio dušu o odnosu sa Kristinom, a onda je spomenuo i rijaliti učesnicu koja se uselila u njihov stan.

- Ovo je u ulici Braće Jerković odakle je sve počelo, smišljali smo banditske priče i pravili planove. Stan u kojem sam 17 puta prespavao za tolike godine. Ovde smo kao porodica živeli, majka i otac su ga kupili. Odatle je počelo 90 posto priča mene i Kneleta, momaka za Zvezdare, Novog Beograda i onog moda kriminala 90ih. Zato mi je drago što prvi put sedim na ovoj klupi i dajem intervju odavde, a da se iza vidi zgrada u kojoj je sve počelo, kaže Kristijan koji večeras ima prvu emisiju.

- Sve je spremno, imam gosta koji poznaje svakog u ovoj državi od biznismena preko političara. Nadzornik je u zatvoru bio i iza njega je 30 godina službe koja je krvava i teška. Moraš da imaš poseban kod u glavi da bi sve to svario, nagoveštava Kristijan, a onda se vraćamo na priču o rijalitiju i da li bi ušao pošto deluje da ipak planira da nastavi svoj voditeljski poziv.

O novcu

- Zbog mog ležernog odnosa prema novcu, mnogo sam novca potrošio za kratko vreme jer imao sam obaveza finansijskih, a i moj i Kristinin karakter i život je Holivud. Hteli smo da damo sebi oduška ali kao i uvek mi nismo na nuli, negde smo na dobrom temelju da krenemo napred. Pošto smo se malo posvađali i razdvojili biće vremena da razmislimo o svemu, ako daj Bože odluke naše trezvene da se opet sastavimo biće mnogo jače. Možemo uspeti u svemu za našu decu.

Na pitanje koliko su novca potrošili nakon njegovog izlaska iz rijalitija “Farma”, Kristijan kaže:

- Za manje od dva meseca potrošili smo 70.000 evra. Bukvalno na gomilu krpica, na lagodan život i putovanja. Ono što kažete: troši ima se i biće. Meni i Kristini je to donelo tu peripetiju kada smo završili na 10.000 ili 15 da se pitamo gde odoše onolike pare, a ništa konkretno nismo kupili. Brzina postupaka i želja da nekako kroz novac proživimo neke stvari i da nam ostanu urezane uspomene dovelo je do toga da izazovemo opšti kolaps.

O Kristininom intervjuu

On je komentarisao i Kristinin intervju u kom je tvrdila da je on nije poštovao.

- Ona je uvek bila poštovana ali u svađama sam rekao uvrede koje su nju poljuljale, kako mi kažeš da sam najružnija žena, a pričaš mi pre toga da sam lepa. Čak i da jeste, ja to majci svoje dece ne bih rekao. Zbog uticaja raznih otrovnica dobijete revolt da nekom voljenom naplatite. Ja sam sebi iskopao jamu u koju sam upao i sada iz nje molim Kristinu za razum, da se vratimo jedno drugom i krenemo još jače. E sada da li će se ona urazumiti ili ćemo izgubiti našu porodicu. Nož i pogača su u njenoj ruci, ja sam spreman sve da učinim i zakleo sam seda do kraja života neću je uvrediti ni u svađi. Na njoj je sada sve i složiću se ako ne popusti da nikada ništa joj nisam ni vredeo. Nakon odluke koju donese sve će mi biti jasno. Ta deca neće doživeti nikada sreću bez nas kao sa nama.

Otkrio je i na koje otrovnice misli.

- Ima sporednih i direktnih, ako vi dovedete nekoga u stan, a kome se inače ne javljate i mislite sve najgore, a negde u gradu ili u kući slušate savete. Radi se o devojci koja nema porodicu i decu i koja je pokazala sve najgore. Pokazala je da su joj pijanstvo i droga prioriteti. Kada takva dođe u kuću i skine se u gaće i korset i slika sa vašom decom kako bi pokazala nešto, to nije Kristinin nivo. Njoj treba da budu nivo porodica otac, ja, deca, baka deka, mama, ne da bude u rukama zmija koje bi volele ono što se nama dešava i ti sada likuju. Iz našeg porodičnog gnezda su razbile jaje i smeše se tome. Ja sam grešio i izvinjavam joj se. Niko njoj i deci nije veći prijatelj od mene, vidim uticaj tih osoba. Te osobe će nestati uz grohot. Jedan fizioterapeut daje savete mojoj ženi za novac, a sebi ne može da pomogne, govori joj da čuje šta ona želi a nema dela. Kada vidi da Kristijan može sve, a da su oni reče utehe za sitan novac, shvatiće da je moja ljubav jedinstvena i da bih učinio sve samo da poželi.

Kristina je rekla da ju je stalno poredio sa bivšom suprugom Ivanom i to u smislu vođenja kuće i odgoja porodice, a da mu je ona jasno stavila do znanja nije, niti želi da bude domaćica.

- Imam kritički stav kada je u pitanju ta njena izjava da neće da bude domaćica. Onda ih ja uporedim i kažem sve u superlativu za bivšu i ona se uvredi. Ona mi kaže: kao da ja nisam radila i čistila, jesi ali nisi kao ona i onda se zapletemo i dođu uvrede i verbalna agresija. Sečemo se i ranimo rečima. Ja sam uvek pričao za Ivanu da je pored moje majke i bake, najvrednija osoba i najveća domaćica koju bi svako poželeo ali tu sve prestaje. Da je ona bila toliko dobra ne bih je ostavio na takav način i uvek sam se izvinjavao, ne da bih nipodaštavao Kristinu nego samo pravim razliku jer su različite. Kristina je ljubav moga života, izvukla se iz teškog života i mene preobrazila da možemo da gradimo porodicu. Ona nije kriva što sam ja prevario ženu, već je kriva što nije imala skrupulu da kaže oženjen si čovek i ne želim ništa sa tobom, kada je već moralno prešla preko te stepenice i ušla sa mnom u vezu nju je kud i kako više briga za Ivanu nego mene – kaže Kristijan koji se osvrće na sve stvari kroz koje su prošli.

- Iz naše veze je izrasla veća ljubav i bolje sve, a sada je loše što ispada da smo sve krečili za džabe. Zato se ovoliko borim zdušno, da određenim ljudima ne dam da nas poruše i da nemaju šta loše da kažu. Ovo je sve ostalo afekat i dešava se po difoltu i voleo bih da prestane, sve ovo što se dešava su greške u koracima. Rekao bih joj samo pomiri se, sredi se i ja sam tu na prvoj liniji fronta i da treba da živimo onako kako smo zaslužili i onako kako smo do sada gradili, da ne dozvolimo nekome da spekulišu kako ovo radimo zbog rijalitija. Svima želim da se vole kao Kristina i ja, da bi shvatili šta je prava ljubav i nešto što je jedinstveno do kraja života.

Venčanje

Njih dvoje su planirali venčanje pre svadbe.

- Ja bih u čast ovog pomirenja... ona je htela da budemo venčani u crkvi da budemo blagosloveni da krstimo našu decu jer je to uslov. Ja sam joj i jutros napisao Kristina ako odlučiš da mi daš priliku da se pomirimo ja bih te prvo venčao po tradiciji. Potom da krstimo decu, a onda da odemo na Bali i tamo budemo na medenom mesecu, jer je njena želja uvek bila da se venča na Baliju. Nije mi jasno zašto nam nije uplatila Bali sa decom, iako je to dalek put, a ne glupa Sicilija koja nam je donela nerede.

