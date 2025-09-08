Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Jelena Ilić otvorila dušu i priznala da joj je krenulo u životu posle razvoda od Ivana Marinkovića.

Kako Jelena ističe, Ivan ne može da podnese to što je ona kupila stan i skućila se.

- Ne može da podnese da sam kupila stan. Bilo bi mi drago da na primer on kupi sebi stan, ali njegovog novca nema. Sve on spiska, porok sve uzme. Sa njim nisam uspevala da štedim jer su sve pare odlazile na poroke. Konačno sama upravljam svojim novcem. Hvala Bogu u 37. godini sam se obezbedila. Neki nisu ni stan svojih roditelja uspeli da zadrže, čak ni da ih renoviraju. Kad bi moji roditelji tražili da im se vrati ono što su nama pomogli kada je u pitanju njegov stan, ceo stan bi trebalo da isprazni. Što se tiče mojih roditelja, muka im je od njega, niko ga ne spominje.

Jelena je prokomentarisala i odnos Ivana Marinkovića sa malim Željkom.

- Čula sam da je išao kod njega. Znaš kako je lepo kad te otac ne posećuje i ne brine o tebi i onda dođe sa kesom igračkica. Upoznaš tatu posle pet godina i eto, nadoknađena ljubav. Mariji ženi, nije lako. Srele smo se kod istog doktora, mi imamo normalan odnos. Žao mi je kroz šta sve prolaze. Svaki put su mu dale šansu, da sam na njihovom mestu, bila bih ogorčena. Branila sam Ivana što se tiče nekih stvari oko tog odnosa, ali sam uvek isticala da imam veliko razumevanje za Mariju i Miljanu. Uvek mi je bilo strašno da zbog svojih životnuih navika propusta detinjstvo svoje dece. Oprostile su mu stvari koje ja nikad ne bih. Mrzela bih ga, a one uvek nađu razumevanje za njega. Sebičan je, upropastio porodicu prvu, pa posle sa mnom, pa odnos sa Željkom. Mislim da je ipak problem on. Znaju ljudi sve - pričala je Jelena a onda na konstataciju da ju je Bog možda spasio slične sudbine da mu ne rodi dete, se ipak složila:

Jelena: "Provela bih se slično kao Goca i Miljana"

- Slažem se, sigurna sam da bih se slično provela kao Goca Tržan i Miljana Kulić. Hvala njemu jer on nije želeo da imamo dete. Postavljala sam sebi mnoga pitanja, tražila sam stručnu pomoć. Živela sam u filmu, nisam bila dobro. Jednom je jedna žena za njega rekla pametnu stvar, da on tu decu koju pravi voli samo dok je sa majkama, kad se raziđe od njih, ne voli ih. Ima logike u tome znaš.

