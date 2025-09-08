Slušaj vest

Na društvenoj mreži TikTok isplivao je snimak pevačice Marije Šerifović, koji je šokirao mnoge.

Na jednom od svojih koncerata, Marija Šerifović je sišla u publiku kako bi pozdravila fanove, a onda je došlo do neočekivane situacije.

Jedna devojčica zatražila je Mariji mikrofon da peva, a potom je pokušala da joj oduzme mikrofon.

Pevačicu je to vidno iznerviralo, zbog čega je imala ishitrenu reakciju.

Prekinula je na kratko sa pevanjem i besno rekla: "Mrš bre", dok se na njenom licu jasno videlo zaprepašćenje.

Ljudi su odmah počeli da komentarišu ovu scenu. Dok jedni pišu da njena reakcija nije primerena, drugi su na strani pevačice, ističući da nije ni trebalo da da mikrofon.

"Ma je l' ona to rekla mrš bre?", Tako se obratiti fanovima... Najs", "Pa i ne treba da da. Treba svi da pljuju njen mikrofon, ima kod kuće malo dete. Imajte malo razumevanja

Napustila stolicu posle finala

Podsetimo, Marija Šerifović je nedavno donela odluku da napusti žiri "Zvezda Granda" nakon deset godina, naglašavajući koliko joj je iskustvo bilo dragoceno i koliko je emotivno vezana za emisiju i sve kandidate koji su prošli kroz šou.

- Lutke moje, sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije "Zvezde Granda", osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Sve ove godine su bile mnogo više od posla. Bilo je to jedno veliko, nezaboravno iskustvo - puno smeha, suza, rasprava, nadanja i neverovatnih mladih ljudi koji su me inspirisali i podsetili zašto muzika ima moć da menja živote. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj nas posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao - napisala je Marija i dodala:

