Marko Janjušević Janjuš uskoro ulazi u rijaliti, a danas se oglasio iz bolnice fotografijom iz kreveta.

Nakon pomenute objave po hospitalizaciji, otkrio je detaljnije šta se dešava.

- U bolnici sam, operacija mi je zakazana za sutra ujutro, malo mi je frka, mada kažu da je to rutinska operacija, da nije težak ni dug oporavak - rekao je prvo Janjuš.

- Operišem kamen u bubregu, s tim muku mučim već duže vreme i morao sam ovo da rešim, nisam mogao da dozvolim da opet u rijalitiju ne daj Bože imam napade, jer to boli opako, to je neizdrživo. Duže vreme imam te napade, pa se to smiri, pa se javi opet i definitivno je moralo da se reši operacijom. Sutra se operišem, kažu doktori još dva-tri dana oporavak i biću kao nov - dodao je on za "Pink".

"Ima da se pojede..."

Podsetimo, danas se slikao u bolničkoj sobi, a pored njega je bila hrana.

- Ima da se pojede, ima da se popije - napisao je on uz sliku.

"Boli, pakao"

Inače, on je nedavno pričao o bolovima koje doživljava.

- Kad sam se vratio sad iz Pariza krenuli su mi nenormalni bolovi, ne znam da li od one šetnje tamo... Izgleda da mi je krenuo kamen od tad opet, boli, pakao - rekao je Janjuš tom prilikom.

