Ana Bekuta održala je dva uspešna solistička koncerta u beogradskom Sava centru.

Pevačica je sve prisutne oduševila svojim velikim hitovima, a primetan je bio i veliki broj poznatih, koji su došli da podrže koleginicu i uživaju u njenim pesmama.

Na licu mesta bio je i Kurirov modni žiri, koji je pažljivo posmatrao i analizirao šta su neki od Bekutinih gostiju obukli.

Naši komentari slede u nastavku:

1. Ana Bekuta

1/5 Vidi galeriju Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Domaćica se potrudila da konačno izgleda kao prava diva, pa je za svoje koncerte izabrala haljine poznatog domaćeg dizajnera koje laskaju njenoj figuri i sakrivaju sve nedostatke. Vrlo zanimljiv izbor boja i materijala, a rukavice koje je nosila tokom prve večeri dale su posebnu šik notu elegantnom izdanju. Posle skandaloznih modnih izdanja u poslednje vreme, ovo je pravi put kojim ona treba da se kreće u budućnosti kada je o modi reč. Frizura i šminka su takođe odlični. Samo napred!

2. Gordana Šaulić

1/4 Vidi galeriju Goca Šaulić Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Sveže preplanula Goca Šaulić izgleda savršeno. Stajling u kome se pojavila na koncertu u potpunosti je adekvatan događaju i primeren njenim godinama. Laneni komplet je apsolutni hit kada je reč o odabiru garderobe za sparne letnje večeri i stoji joj kao saliven. Posebno bismo pohvalili njene vanvremenske "guči sandale", koje su očigledno vintidž i savršeno su se uklopile u celu priču, kao i "prada" torbicu u boji koja je idealna za kombinovanje i veličini primerenoj za večernji izlazak.

3. Snežana Đurišić

1/5 Vidi galeriju Snežana Đurišić na koncertu Ane Bekute Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Legendarna pevačica zauvek mora da zaboravi haljine cvetnog kroja koje je vizuelno čine punijom nego što jeste. Gole ruke takođe. Njoj to ne priliči. Da je samo ponela maramu ili kardigan u nekoj neutralnoj boji i stavila preko ramena sve bi izgledalo mnogo bolje. Izbor obuće je takođe jako loš, kao i tašne koja se nikako ne uklapa u ovu priču. Nažalost, Snežani nije bio dan, tačnije veče.

4. Suzana Mančić

1/4 Vidi galeriju Suzana Mančić Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Dobra ideja koju je Suzana loše realizovala, pa sve deluje nekako nabacano. Obuća je užasna, jedna lepa sandala ili cipela salonka bi bile mnogo bolje rešenje za nju. Suknja je sama po sebi lepa, ali ne ide uz ovaj gornji deo, koji bi se mnogo bolje uklopio uz neki džins.

5. Zorica Brunclik

1/5 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Kemiš kod Ane Bekute u Centru Sava Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Zorica je sve bolja i bolja u modnom smislu. Crno-belo joj stoji odlično i ovaj dugački satenski mantil dao je pečat celoj priči. Originalnost se uvek ceni, a Zorica je to postigla i izgleda vrlo šik. Aksesoari su odlično uklopljeni.

6. Buba Miranović

1/5 Vidi galeriju Buba Miranović Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Pevačicu dugo nismo videli u javnosti, ali izgleda da se fizički ne menja i da je ostala zamrznuta u vremenu. Buba izgleda jako negovano, pa je odeća ovde u drugom planu. Sa crnom bojom nema greške, a bluza je zanimljivog kroja.

7. Čeda Jovanović

1/4 Vidi galeriju Čeda Jovanović na koncertu Ane Bekute Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Političar je nabacio koji kilogram viška, ali sa obzirom da je u poslednje vreme imao nekoliko zdravstvenih problema, to mu nećemo uzeti za zlo. Čeda se obukao primereno događaju, sivo odelo je odlično. Bela majica je uvek dobro rešenje kada je u pitanju neki neformalni događaj kao što je koncert, a jedna zamerka je na cipele, koje bi više išle da je obukao košulju i stavio kravatu. Uz ovakvu majicu, jednostavne bele patike bi išle mnogo bolje, a i on bi se u njima sigurno mnogo bolje osećao.

