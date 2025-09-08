Slušaj vest

Era Ojdanić je poznat po sjanoj atmosferi koju pravi na nastupima, a mnogi smatraju da pevača krasi mladalački duh uprkos tome što ima 77 godina. Bez obzira što je skoro pa na izmaku osme decenije folker se odlično drži i u sjajnoj je formi a to svaki dokazuje na svojim nastupima.

Era je sada sve šokirao nanovijim snimkom koji se zavrteo na društvenim mrežama. Naime, na TikToku pojavio se jedan od njegovih nastupa na kojem novčanice odnosno evrči bukvalno lete ka pevaču.

Snimak nasmejao sve

Folker je uveličao veselje na jednoj svadbi u svom stilu a u jednom trenutku našao se na podu sa novčanicama.

Dok je Era pevao svoj hit "Sve što sam stek'o" gosti su mu lepili odnosno stavljali na glavu evre.

On je sve vreme bio na podu što mu je očigledno odgovaralo, pokazavši da je pravi šoumen, a li i da zna da iskoristi vreme za predah.

Mreže su se usijale zbog ovog snimka a dok su neki podržali pevača u tome da nastavi da radi i bude energičan kao i do sada mnogi su mu zamerili te poručili da mu tu nije mesto.

Pogledajte dodatni snimak: