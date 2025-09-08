Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Anja Todorović javno je čestitala svom dečku rođendan.

Naime, Anja je već neko vreme srećna u ljubavi, a sada je podelila zajedničku fotografiju sa dečkom, kome je javno čestitala rođendan.

"Srećan rođendan mom čoveku", napisala je Anja u opisu fotografija sa svojim partnerom, a čestitke su samo pljuštale.

"Nudili su mi 100.000 evra za intimne odnose"

Bivša učesnica "Zadruge" Anja Todorović nedavno je govorila o nepristojnim ponudama koje dobija i tvrdi da joj je jedan čovek nudio čak 100.000 evra za intimne usluge.

- Dobijala sam, kako ne, ja imam tako slobodnije slike, pa nije ni čudo što ljudi to pomisle. Stizale su mi razne poruke, to ide ili blok, ili ne odgovoriš. Bio je jedan čovek, nemam pojma, koji mi je ponudio 100.000 evra da provede noć sa mnom, ja sam bila zgrožena - rekla je Anja svojevremeno.

Otkrila cifru koju zaradi za samo jednu noć

Starleta smuvala tinejdžera.

- Ja generalno ne volim da pričam o tim ciframa, ali evo reći ću u pitanju je nekoliko hiljada evra. Samo za jedno veče najviše sam zaradila 2.000 evra - rekla je za Hype TV.

Podsetimo, Anja Todorović se proslavila tokom učešća u rijalitiju Zadruga, gde je s bivšim dečkom Jovanom Cvijetićem Cveletom imala buran odnos, koji je umeo da eskalirala u fizički obračun.

