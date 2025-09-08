Slušaj vest

Stefan Petrović Kosmajac, veliku popularnost je stekao u „Zvezdama Granda", gde mu je mentorka bila Viki Miljković, ali i zahvaljujući vezi s 18 godina starijom koleginicom Dušicom Ikonić.

Nakon turbulentnog ljubavnog života pevač i Zvezda Granda, Stefan Kosmajac, konačno se skrasio sa novom emotivnom partnerkom koja je po zanimanju ni manje ni više, nego policajka, a nedavno je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa Milicom Ivić Petrović sa kojom živi u zajednici.

Malo ko zna da Stefan potiče iz poznate porodice. Njegovi roditelji, Mladen i Milena Petrović sedamdesetih i osamdesetih godina su harali estradnom scenom.

Njegova majka Milena je imala veliki jugoslovenski hit „Prvo slovo tvog imena“, a ostala je upamćena po nastupu sedamdesetih godina na Ilidžanskom festivalu sa i danas traženom pesmom „Sanjala sam Sarajevo“. Ništa manje nije poznat ni njegov otac, Mladen Petrović Kosmajac, koji je vlasnik najegzotičnijeg glasa među narodnjacima.

