Pevačica Jovana Pajić svojom novom objavom na Instagramu zabrinula je sve. Naime, Jovana Pajić oglasila se na svom profilu na Instagramu i otkrila šta viđa po Beogradu.

"Jel još neko viđa lisice po Beogradu ili da se javim u bolnicu za duševne bolesti", napisala je Jovana Pajić.

Otišla u podstanare

Podsetimo, Jovana je bila u braku sa pevačem Aleksandrom Cvetkovićem, a nakon razvoda je ona sa dvoje dece napustila porodičan dom.

– Ja se nisam vratila kod mame i tate, ja sam izašla iz svog stana i otišla sa decom da živim kao podstanar. Ja sam imala tu sreću da su moji prijatelji završili za mene, sve ono što ja nisam bila u stanju da završim. Oni su našli stan umesto mene. Ja sam u tom trenutku imala 40 kila, to je stanje da si u potpunom rastrojstvu, to je preteško - rekla je Jovana nedavno kada je otkrila detalje razvoda.

Završila bi u podrumu

- Ljudi često govore kako u lošem braku ostaju zbog dece, ali ako nešto treba činiti zbog njih, onda je to nastojanje da ih izmestite iz takve priče kako sutra ne bi smatrala da je normalno da brak tako izgleda. Pred donošenje ključne odluke, kada sam psihički baš potonula, pomislila sam - kad bi sutra neko moju decu pitao da opišu svoju mamu, šta bi rekle, kad me u poslednje vreme stalno gledaju kako sedim u bademantilu, s cigaretom i praznim pogledom usmerenim kroz prozor. Ta slika me je bukvalno proganjala. Bila sam spremna da učinim sve sto je neophodno da to ne bude opis njihove mame.

Jovana Pajić Foto: ATA images, Printscreen Instagram, Kurir Televizija



Činjenica je da mnogi ljudi znaju šta treba uraditi, ali im strah ne dozvljava da povuku odlučujući potez, Jovana je otkrila da je ila veoma uplašena.

- Naravno da sam se bojala, ali što bi rekla jedna moja prijateljica - i moje dno je imalo podrum, a ja sam bila u tom podrumu. Bila sam sigurna da će mi, ako nešto ne uradim, sledeća stanica biti klinički centar. Da nisam imala ćerke, možda ne bih imala motiv da bilo šta učinim, već bih pustila da se razbolim ili iskopnim. One su bile moja snaga.

Teško će naći partnera

Pored toga, izrazila je i zabrinutost zbog pronalaženja novog partnera.