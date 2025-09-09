Slušaj vest

Folker Mile Kitić, zajedno sa suprugom Martom Savić, sazidao je luksuznu kuću na Avali koja, prema pisanju domaćih medija, košta paprenih 300.000 evra.

Pevačica Branka Sovrlić, dugogodišnja je prijateljica sa Miletom Kitićem i Martom, bila je prva njihova gošća u njihovoj vili, a sada je podelila utiske o nekretnini koju bračni par poseduje.

Kako kaže, njoj vila liči na luksuzan hotel i ne krije oduševljenje.

- Marta je divna domaćica i savršeno kuva uživali smo u specijalitetima i kupanju i sunčanju. Bila sam u svetu u najluksuznijim hotelima i mogu reći da njihova nova vila kao manji ekstra luksuzan hotel. Dvorište je toliko veliko, da kada ga prepešačite jednom dovoljno vam je šetnje za ceo dan. Ono je zaista bajka a ja sam sa Martom “hvatala” boju i uživala u kupanju u bazenu i čarobnom pogledu - rekla je pevačica.

Foto: Privatna Arhiva

Vila pod video nadzorom

Mile se pobrinuo da privatnost njegove porodice bude obezbeđena. Kuća ne samo da je opasana zidinama i visokom ogradom, već Kitići na Avali nemaju komšije oko svoje vile.

Objekat je pod video - nadzorom, a kuću trenutno čuvaju komšije dok se Mile i Marta ne presele iz Beograda. Prilaz je afaltiran, a na ulatu se nalazi ogromna crna kapija. U dvorištu je veliki bazen, a prekoputa kuće je polje kukuruza.

1/7 Vidi galeriju Mile Kitić se uselio u vilu na Avali Foto: Printscrean

Komšije im oduševljene

Ulicu dalje žive meštani koji su bili raspoloženi da pred našim kamerama govore o poznatim komšijama.Evo šta kažu komšije

- Čuli smo da se doseljava, ništa nije sporno. Ljudi beže iz grada, sigurno im je ovde lepo. Znam da se polako doseljavaju - rekla nam je komšinica iz obližnje kuće.

Jednog gospodina smo prekinuli tokom radova u bašti, ali je veoma rado govorio o Miletu i istakao da se raduje što će mu biti komšija.

- Čuli smo da se doseljava, već tri godine radi kuću. Tu je bila šuma, mi smo brali šipurak i kupine. Dobro je došao ovde kao komšija - rekao nam je sa osmehom gospodin.