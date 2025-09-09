Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik i osuđeni kriminalac Karađorđe Subotić, otac Aleksandre Subotić i bivši partner Lube Pantović, poslednjih godina potpuno je promenio način života. Umesto medijske pažnje i kontroverzi koje su pratile njegovo ime, odlučio je da se povuče iz javnosti i pronađe stabilan posao.

Subotića je publika upoznala kao bivšeg partnera Ljube Pantović i oca Aleksandre Subotić, a šira javnost imala je priliku da ga vidi u programima poput „Parova“ i „Zadruge“. Danas, međutim, živi daleko mirnije – radi kao dostavljač i zarađuje i do 1.000 evra mesečno.

Transformacija

Njegova ćerka Aleksandra nedavno je podelila snimak na kojem se vidi kako odlazi na posao, što je iznenadilo mnoge pratioce. Veliku pažnju privukla je i njegova fizička transformacija. Umesto duže kose i brade, sada nosi kratku frizuru i obrijano lice, pa mnogi komentarišu da izgleda znatno mlađe. Čak su i fanovi njegove ćerke primetili da je „spustio“ bar jednu deceniju sa lica zahvaljujući promeni stila.

Proveo u zatvoru 16 godina

Subotić iza sebe ima buran život – dugi niz godina proveo je iza rešetaka, a nakon izlaska doneo je odluku da se okrene poštenom radu. Kako je sam istakao, dostavljački posao nije lak, ali mu pruža osećaj dostojanstva i sigurnosti. Prema njegovim rečima, zarada se kreće od hiljadu do dve hiljade evra, u zavisnosti od obima posla.

– Teško je raditi na ulici, ali je dostojanstveno. Bolje to nego varati narod i prodavati deci drogu. Plata mi je između 1.000 i 2.000 evra, u zavisnosti od toga koliko radim - rekao je nedavno Karađorđe.