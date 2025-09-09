RASKINULA SA BOGATIM NASLEDNIKOM I SAD UŽIVA U OTMENOM LETOVALIŠTU: Mlađa ćerka Zdravka Čolića pozira u izazovnoj haljini, svi komentarišu njene pune usne
Lara Čolić, mlađa ćerka Zdravka Čolića, nije kao starija sestra baš aktivna na društvenim mrežama, ali kada to učini – izazove veliku pažnju. Za razliku od starije sestre Une, koja je aktivna i prati trendove, Lara se povremeno pojavi na Instagramu i iznenadi pratioce svojim fotografijama.
Elegancija na odmoru
Ovoga puta podelila je nekoliko kadrova iz Bodruma, popularnog letovališta u Turskoj. Na slikama pozira u atraktivnoj haljini sa dubokim izrezima, naglašavajući vitku figuru i mladalački šarm. Posebno su se isticale njene crte lica i pune usne.
Ljubavni brodolom
Larin privatni život takođe je često u fokusu javnosti. Njena veza sa Andrijom Đ, sinom vlasnika velikog lanca teretana, bila je u centru pažnje domaćih medija. Ipak, romansa nije potrajala – posle godinu dana ljubavnog odnosa, mladi par se razišao. Prema navodima bliskih prijatelja, raskid je usledio iznenada, što je pokrenulo mnoge komentare.
Čolina iskrena reč o ćerkama
Sam Zdravko Čolić retko govori o porodici, ali je u jednom intervjuu otvoreno priznao da mu je roditeljstvo najveći izazov. Uz osmeh je opisao ćerke kao razmažene, ali dodao da je to prirodno s obzirom na okolnosti u kojima odrastaju. Ipak, naglasio je da od njih očekuje ozbiljnost i posvećenost u životu.
– Nisam strog u svakom trenutku, ali umem da budem kad je potrebno. Ipak, očekujem da moje ćerke znaju da se snađu u životu, da ne budu samo povlašćene zbog mog imena – rekao je tada popularni pevač.