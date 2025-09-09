Slušaj vest

Lara Čolić, mlađa ćerka Zdravka Čolića, nije kao starija sestra baš aktivna na društvenim mrežama, ali kada to učini – izazove veliku pažnju. Za razliku od starije sestre Une, koja je aktivna i prati trendove, Lara se povremeno pojavi na Instagramu i iznenadi pratioce svojim fotografijama.

Elegancija na odmoru

Ovoga puta podelila je nekoliko kadrova iz Bodruma, popularnog letovališta u Turskoj. Na slikama pozira u atraktivnoj haljini sa dubokim izrezima, naglašavajući vitku figuru i mladalački šarm. Posebno su se isticale njene crte lica i pune usne.

1/6 Vidi galeriju Lara Čolić Foto: Pritntsceen/Instagram

Ljubavni brodolom

Larin privatni život takođe je često u fokusu javnosti. Njena veza sa Andrijom Đ, sinom vlasnika velikog lanca teretana, bila je u centru pažnje domaćih medija. Ipak, romansa nije potrajala – posle godinu dana ljubavnog odnosa, mladi par se razišao. Prema navodima bliskih prijatelja, raskid je usledio iznenada, što je pokrenulo mnoge komentare.

Čolina iskrena reč o ćerkama

Sam Zdravko Čolić retko govori o porodici, ali je u jednom intervjuu otvoreno priznao da mu je roditeljstvo najveći izazov. Uz osmeh je opisao ćerke kao razmažene, ali dodao da je to prirodno s obzirom na okolnosti u kojima odrastaju. Ipak, naglasio je da od njih očekuje ozbiljnost i posvećenost u životu.