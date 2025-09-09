Slušaj vest

Na današnji dan pre šest godina tragično je izgubio život reper Dalibor Andonov Gru u 46. godini. Gru je tragično nastradao na kajtu na Dunavu, kada je zbog košave i jakih udaraca u vodu zadobio prelom kičme na dva mesta, nakon čega se udavio.

Pokojni Dalibor Andonov Gru Foto: Pritnsceen/Instagram

Njegova neutešna supruga Danica, s kojom je tokom braka dobio dva sina, svake godine od Gruove smrti obeleži taj dan, a pre tri godine objavila je fotografiju uz opis koji i danas mnoge naježi.

- Svako priča sa svojom tišinom, a tišina svašta kaže - napisala je ona tada.

Društvenim mrežama, inače, ponovo kruži poslednji reperov selfi, koji je napravljen nekoliko minuta pre tragedije.

Andonov je bio ljubitelj adrenalina i ekstremnih sportova, motora, osnivač hip-hopa u Srbiji, voljen među kolegama i onima koji ga čak nisu ni poznavali, veliki čovek i Beograđanin koji nikada neće biti zaboravljen.

Popularni muzičar stradao je u 15.20 časova, a prema rečima očevidaca, njegovo telo su čamcem do kopna dovezli prijatelji.

Tri druga su ga pratila

- On je bio na kajtu sa tri druga, koja su ga pratila čamcem dok je leteo. Oni su ga i izvukli iz vode. Ne znamo gde je nastradao, ali su ga izneli kod Nautičkog kluba jer tu jedino može da pristane Hitna pomoć - ispričao je tada jedan od očevidaca.

- Kada se nesreća dogodila, ljudi sa čamca su dozivali, pa je sa splavova pozvana Hitna pomoć. Nažalost, lekari su samo mogli da konstatuju smrt.

Kako su rekli tada očevici, za sve je kriv jak vetar, koja je iznenada počeo da duva u Zemunu.

- Vetar mu je podigao zmaja i iz sve snage ga zavrteo. Dalibor se već tu odmah onesvestio, nakon čega je zmaj nastavio nekontrolisano da leti, pa ga je verovatno odbacio na nešto tvrdo - ispričao je čovek koji se zetakao na mestu nesreće.

Iza sebe ostavio suprugu i sinove