Pevačica Milica Jokić nedavno je bila u centru pažnje zbog veze sa sinom političara Ivice Dačića, a onda su rešili da stave tačku na dugogodišnju vezu. Milica je sada objavila provokativnu fotografiju u čipkastoj bluzi ispod koje nije nosila brushalter i pozirala je puna samopouzdanja. Pevačicina provokativna bluza mamila je uzdahe, a njen ozbiljan i zavodnički izraz lica takođe su svi primetili.

Milica Jokić u čipkastoj haljini na bretele Foto: Pritnscreen/Instagram

Progovorila o raskidu sa Lukom

Pevačica Milica Jokić progovorila je o raskidu sa Lukom Dačićem, sinom Ivice Dačića i otkrila da su nakon dugogodišnje veze odluku da se raziđu doneli zajedno.

Pevačica Milica Jokić gostujući u Amidžiju progovorila je o svom bivšem dečku, Luki Dačiću kao i o tome u kakvim su odnosima danas.

- Da li je Luka raskinuo sa tobom ili ti sa njim? - glasilo je pitanje.

Nekad u ljubavi:

Milica Jokić i Luka Dačić Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić

- To je međusobni dogovor. Znamo se jako dugo i dobri smo prijatelji pre svega. Ostali smo dobri prijatelji, ništa više - rekla je Milica.

- Koji od muškarac sa domaće javne scene je fizički po tvom ukusu? - glasilo je pitanje.

- Razmišljala sam više puta, ali ne znam. Nema - odgovorila je.

kurir.rs/blic

