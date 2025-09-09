Slušaj vest

Aleksandra Mladenović nedavno se pomirila sa bivšim dečkom i navodno već planira svadbu.

Pevačica je obnovila ljubavnu vezu ugostiteljem Darkom Dobričaninom, s kojim je raskinula pre godinu dana.

"Nisu mogli da krenu dalje sami"

- Aleksandra i Darko su nakon raskida ostali u dobrim, prijateljskim odnosima i povremeno su se čuli, sve dok on nije odlučio da je pozove na večeru u svoj restoran koji je otvorio na Dorćolu. Aleksandra je rado prihvatila poziv i došla je s kumom Vanjom Mijatović, koja ju je i upoznala s Darkom. Otad su se sve češće viđali i shvatili su da među njima i dalje postoje emocije koje im ne dozvoljavaju da pronađu nove partnere. Prosto, nisu mogli da krenu dalje jer ih je nešto stalno vuklo jedno ka drugom - ispričao je izvor blizak paru i dodao da su ovoga puta odlučili da nastave vezu, ali pod drugačijim uslovima.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: ATA images

- Sad je sve drugačije i opuštenije, a oni su prisniji nego ranije. Kad se povela priča o pomirenju, jasno mu je stavila do znanja da, ako bilo kome nešto zasmeta u odnosu, to treba odmah da kaže jasno i glasno, a ne da probleme gura pod tepih, što je bio slučaj kad su tek započeli vezu. Takođe ga je zamolila da više javno ne pričaju o vezi, iako su se proteklog vikenda zajedno pojavili na nastupu Slađe Alegro.

"Darkovo društvo obožava Aleksandru"

- Darkovo društvo obožava Aleksandru. Kad god ga vide, svi ga pitaju: "Je l' dolazi snajka?" Ljudi je doživljavaju kao skromnu, kulturnu i vrednu devojku, bez trunke sujete i loše energije. Savetuju ga da se oženi njome, jer se takve žene danas retko sreću - kazao je sagovornik i otkrio da Darko ranije nije razmišljao o roditeljstvu, ali sada otvoreno priča da želi da postane mlad tata.

- Otkako su obnovili vezu, sve češće razmišlja o porodici, kaže da u Aleksandri vidi idealnu partnerku i da bi s njom mogao da zamisli život. Jedino oko čega nisu saglasni jeste venčanje. Ona bi radije tradicionalnu ceremoniju, dok bi Darko pravio svadbu od tri dana. Jedno je sigurno, oboje žele venčanje! Videćemo da li će ovog puta uspeti - zaključio je izvor.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija, Kurir TV

Ljubavni brodolomi

Iako je iza sebe imala emotivne padove, Aleksandra nije izgubila veru u ljubav.

- To nisu skandali, nego moje greške, zato što sam uvek bila iskrena da kažem: "Da, to mi je partner". Mogla sam sto puta da kažem da nisam u vezi, da mi je prijatelj, drugar, ali sam uvek bila iskrena i to me je mnogo koštalo - dodala je pevačica.

Kurir/Informer

Ovako je izgledalo iznenađenje za Aleksandru: