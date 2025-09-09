Slušaj vest

Aleksandra Prijović pre nekoliko dana na svet je donela ćerku Ariju, a slavlju povodom rođenja deteta prisustvovao je i pevač Adil Maksutović. Prijin muž Filip Živojinović proslavu je organizovao u jednom beogradskom lokalu, a mikrofona se latio i Adil Maksutović koji je sada otkrio kako se proveo.

Foto: Kurir TV

- Bilo je super, videli ste onoliko koliko ste mogli po društvenim mrežama, znate da je to bilo za prijatelje i porodicu, te ne bih otkrivao detalje. Bilo je predivno, emotivno, okupilo se puno njihovih prijatelja i svima nam je bilo fantastično. Ime Aria je divno, neobično, internacionalno, tako da ima sve predispozicije da bude veliki umetnik. Čuo sam se sa Aleksandrom, dobro se oseća, beba je preslatka, tako da je sve okej - rekao je Adil Maskutović, pa otkrio da li je od Živojinovića dobio bakšiš.

Lepa Brena i Adil Maksutović Izvor: instagram/adilmaksutovic

- Ne, ja sam otišao kao prijatelj, ne kao pevač, a to što sam zapevao je jer sam želeo, a i ne može da prođe nijedno veselje da mi ne kažu: "Molim te, hajde onu tvoju". Svi smo pevali - kaže pevač i otkriva šta mu je Brena rekla.

- Nije to prvi put da sam pevao Živojinovićima, pogotovo Breni koja je jedna od najvećih ikada na ovim prostorima, ona čuje sve što treba da čuje i oseća svaki ton koji proizvedem. Zagrlila me je i udelila komplimente koji ostaju duboko.