Svadbeno veselje koje spaja dve kulture – srpsku i grčku – obeležilo je udaju Mile, ćerke nekadašnje učesnice emisije „Nikad nije kasno“ Miroslave Krstić. Glamurozna proslava u Nišu okupila je porodicu i prijatelje, dok su emocije i tradicija bili u prvom planu. Posebno dirljiv trenutak bio je kada je otac mladu ispratio do oltara, predajući je njenom izabraniku.

Proslava u Nišu bila je prava bajka – od emotivnog trenutka predaje mlade do veselja koje je trajalo do kasno u noć. Gosti su uživali u spoju srpske i grčke muzike, dok su običaji obe strane dodatno obogatili atmosferu. Fotografije i snimci koje je Miroslava podelila na društvenim mrežama svedoče o nezaboravnom danu.

Lomili se tanjiri

Pa su se u jednom trenutku i lomili tanjiri.

- Jeste, pomalo je tužno, ali sudbina srećne devojke i jeste da ode iz roditeljske kuće sa onim koga voli. Najveća radost za roditelje je, da i kad se to desi, bude sa onim koji je neizmerno voli, poštuje i čuva… Divno je, što i moj dragi zet potiče iz jedne divne porodice koja je prihvatila naše dete kao svoje - napisala je Miroslava. Na kraju je emotivno dodala: „Krstić & Cosmas“, simbolično ističući zajedništvo dve porodice.