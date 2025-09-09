Slušaj vest

Mina Naumović, suupruga Ognjena Amidžića, brzo ukrala je simpatije publike kada se prvi put pojavila na malim ekranima, a njen fizički izgled često je bio na meti komentara.

Dok jedni misle da je Mina prirodna i prelepa, drugi su ubeđeni da je gotovo cela izoperisana.

Lepotu nasledila od majke

Kada je Mininoj mami Zori bio rođendan, ćerka joj je javno čestitala i ujedno se zahvalila na lepoti koju je od nje nasledila.

- Srećan ti rođendan mamice i hvala ti za fantastičan DNK - napisala je Naumovićeva tada.

Foto: Printskrin/Instagram

Iako su se vodile razne polemike o estetskim korekcijama, nakon fotografija jasno je bilo da nema sumnje da je Mina svu lepotu nasledila od majke.

Zora je plavuša, divnog lica i osmeha, a koliko vidimo, Amidžićeva tašta je doktorka i uniforma joj odlično stoji.

Blista u 6. mesecu trudnoće

Ognjenova Mina trenutno uživa u drugom stanju, a uskoro na svet stiže novi član Amidžić porodice.

Nedavno je isplivala fotografija Mine sa trudničkim stomakom, a mnogi su komentarisali da blista u blagoslovenom stanju. Mali Perun uskoro dobija sestru, a ponosni roditelji ne skidaju osmeh sa lica.

Ovako Ognjen uživa na odmoru: