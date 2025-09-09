Slušaj vest

Marko Janjušević suočio se sa zdravstvenim problemima, te je morao da reši sve pre nego što uđe u Elitu 9.

Janjuš se sada oglasio iz bolnice i otkrio kako se oseća nakon operacije.

Operacija super prošla

- Operacija je uspešno odradjena zahvaljujući Dr Nikoli Kolarevicu a i svima drugima, od anesteziologa do sestara, a drugim doktorima koji su bili prema meni da nemam reči. Hvala od srca svima rešio sam se problema koji me dug niz godina mučio da je kamen narastao čak skoro 3 cm... Hvala urologijo u Zemunskoj Bolnici, hvala doktori, hvala sestre. Hvala svima vama na porukama podrške i zabrinutosti... Ljubi vas i voli vaš Janjuš.. - napisao je bivši košarkaš.

Marko Janjušević se oglasio iz bolnice i otkrio kako se oseća nakon operacije Foto: Instagram

Potpisao ugovor za Elitu 9

Vest da Janjuš ulazi u Elitu potvrdio je vlasnik Pinka, Željko Mitrović, dok je zbog novonastale situacije Janjuševićev ulazak u rijaliti bio doveden u pitanje.

1/9 Vidi galeriju Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

– Buridanov magarac je umro od gladi između dva plasta sena, jer nije mogao da se odluči koji će da pojede, paradoks slobodne volje. Rekoh, "između dva plasta sena“, a ne između Aleksandre i Maje. Ali pitanje je da li Janjuš više liči na francuskog filozofa Buridana ili na običnog Avatara od tri metra – napisao je Željko Mitrović, aludirajući na poznate Janjuševe ljubavne dileme iz prethodnih sezona.

– Visok 186 cm, a ovaj Buridanov Avatar ima tri metra i ne može da ubaci u koš, zapravo roler-koš, koji sam ja patentirao i koji ćete videti na kraju ove objave. Srećno, Janjuš, moj dobri – dodao je Mitrović u objavi na Instagramu.

Ovako izgleda Janjuševa nova tetovaža: