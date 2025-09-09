Slušaj vest

Đina Džinović veoma je aktivna na društvenim mrežama i redovno objavljuje sadržaj iz privatnog života.

Ćerka Harisa Džinovića i Meline Galić već neko vreme provodi sa majkom u Monte Karlu.

Đina u majčinoj kreaciji

Sada je Melina na svom oficijalnom nalogu svog brenda na Instagramu podelila fotografiju mezimice u jednoj od njenih kreacija.

Đina Džinović u kreaciji svoje majke Foto: Instagram

Đina je napravila čitav set fotografija u liftu i objavila na svom Instagramu, što je njena majka i podelila.

Nakon razvoda napustila Srbiju

Melina Galić, bivša supruga Harisa Džinovića, napustila je Srbiju nakon razvoda i život nastavila u Monaku.

Naša ekipa je prethodnog vikenda boravila u Monte Karlu i saznala gde sada živi, ali i da li njene nove komšije uopšte znaju ko je ona.

Kako smo se i sami uverili, Melinina nova adresa stanovanja nalazi se na jednoj od najskupljih lokacija u ovom mondenskom gradu, na svega nekoliko stotina metara od čuvenog kazina "Monte Karlo".

U pitanju je stan od nekoliko desetina miliona evra u zgradi sa specifičnom arhitekturom, koja s jedne strane ima pogled na glavnu ulicu, a s druge na more.

Komšinica razvezala jezik

Zanimljivo je da je jedna od prvih Melininih novih komšinica Srpkinja koja godinama živi u ovom mondenskom gradu, a ona je bila vrlo rada da s nama podeli neke detalje iz dizajnerkinog privatnog života, pa smo tako saznali sve i o njenom novom partneru milioneru.

