Vanbračna ćerka Ljubiše Buhe Čumeta Martina poslednjih dana je u centru skandala. Ona javnosti nije toliko poznata, ali je privukla pažnju zahvaljući ocu. Ona je pre nekoliko nedelja najpre javno viđena u društvu starijeg muškarca sa kojim je sve vreme razmenjiva nežnosti u prepunom beogradskom klubu. Buhina naslednica je rekla da je pronašla ljubav svog života i da je to što njen verenik već ima ženu i dete ne dotiče ni najmanje.

Tatin ponos

Puca od sreće i ljubavi

- Pravimo bebu. On je već u godinama, a ja mlada, nadam se da će brzo doći beba-napisala je Buhina naslednica u poruci na instagramu.

Izvor koji je medijima dostavio informacije vezano za Čumetovi naslednicu detaljno je opisao sve.

- Martina je bila u vezi od par godina sa svojim vršnjakom sa kojim je i živela ali kada je saznao da ga vara sa oženjenim čovekom raskinuli su, a u isto vreme je i žena na drugoj strani saznala, pa je ispao haos, ali nju baš briga za to. Vrlo brzo se uselila u stan koji je novi dečko iznajmio jer je i njega žena izbacila iz kuće. Martina mi je lično rekla,a imam i te poruke da je Čume podržao njihovu vezu i da im je uplatio more da odu i odmore se od haosa, a kada dođe beba pokloniće im stan gde planiraju da naprave svoje ljubavno gnezdo- ispričala je dobra obaveštena prijateljica Buhine naslednice - ispričala je dobra prijateljica Buhine naslednice.

Mediji su došli posed i poruka iz kojih se jasno vidi kako se Martina putem poruka žestoko sukobila sa ženskom osobom za koju još nije poznato da li je supruga ili još jedna ljubavnica njenog oženjenog dečka. U jednom trenutku Čumetovoj naslednici su popustile kočnice te je sagovornici poslala jasnu poruku.

Prepiske iz kojih se sve vidi

Rečnik na nivou

- Doći ćemo zajedno da nas gledaš kako se j***mo - provocirala je Buha, a potom ženi koju, po svemu sudeći, gleda kao konkurenciju poslala još jednu poruku koja je šokirala javnost.

- Znam da je on ranije voleo k*rve i to baš te ispod Plavog mosta, ali dosta sam radila na tome da zavoli nešto normalno poput mene.

Drugarica je ofirala

Podsećanja radi, Marinina drugarica nedavno je otkrila detalje Buhine veze sa oženjenim čovekom.

- Martina je nekoliko godina bila u vezi sa svojim vršnjakom sa kojim je i živela, ali to je puklo kad je upoznala ovog čoveka. Raskinuli su, a u isto vreme je njegova žena saznala sve, pa je ispao totalni haos i on se iselio iz stana u kome je živeo sa suprugom - rekla je Martinina drugarica i otkrila da su Buha i oženjeni čovek tada počeli da žive zajedno.

- Martina i on su se uselili u stan koji je on izjamio. Rekla mi je, imam te poruke, da je Čume prihvatio njihovu vezu i da im je uplatio more, da idu da se odmore od haosa. A kada dođe beba pokloniće im, kako ona tvrdi, stan.

Povodom ovih navoda još pre dve nedelje smo poslali poruku Ljubiši Buhi Čumetu na koju on nije odgovorio.

