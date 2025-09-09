ŽIVOTNI PUT OGNJENA AMIDŽIĆA: Vodio emisiju u pidžami, imao svoj bend, upisao težak fakultet, a sada čeka treće dete (FOTO)
Ognjen Amidžić decenijama je prisutan na malim ekranima i važi za jednog od naših najpoznatijih voditelja, a malo ko zna šta je studirao.
Ognjen je svoju karijeru započeo na TV Šabac gde je vodio muzičku emisiju Vi-Džej 015. Nakon toga je radio na radio-stanici Beograd, potom Radio-televiziji Srbije, a od 2001. godine radi na televiziji Pink.
Vodio emisiju u pidžami iz kreveta
Godine 2001. prelazi na TV Pink, na kojoj osmišlja novu zabavnu formu Jutarnjeg programa. Gosti su mu dolazili u krevet, a on je emisiju vodio u pidžami. Kasnije je tu ideju proširio i na ostale Pinkove pridružne stanice u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori koje su poput nekadašnje JRT zajedno realizovale emisiju nazvanu Balkan net.
Posle završene gimnazije u Šapcu, odlazi na studije u Beograd.
Muzika
Godine 2005. zajedno sa Marinkom Madžgaljem osniva grupu Flamingosi, a na TV Pinku imali su emisiju Ćao Darvine. Na TV Pink trenutno vodi emisiju Amidži šou. Bio je i voditelj rijaliti programa "Zadruga".
Amidžić je u svom rodnom kraju završio srednju školu, a na Filozofskom fakultetu u Beogradu započeo je studije istorije koje nije završio.
Ljubavni život
Ognjen je sreću pronašao u trećem braku sa koleginicom Minom Naumović u koju se zaljubio na prvi pogled.
Bračni par čeka svoje drugo dete, a za nekoliko meseci, mali Perun dobiće sestru.
Ovako je Ognjen govorio o venčanju sa Minom: