Slušaj vest

Ognjen Amidžić decenijama je prisutan na malim ekranima i važi za jednog od naših najpoznatijih voditelja, a malo ko zna šta je studirao.

Ognjen je svoju karijeru započeo na TV Šabac gde je vodio muzičku emisiju Vi-Džej 015. Nakon toga je radio na radio-stanici Beograd, potom Radio-televiziji Srbije, a od 2001. godine radi na televiziji Pink.

Vodio emisiju u pidžami iz kreveta

Godine 2001. prelazi na TV Pink, na kojoj osmišlja novu zabavnu formu Jutarnjeg programa. Gosti su mu dolazili u krevet, a on je emisiju vodio u pidžami. Kasnije je tu ideju proširio i na ostale Pinkove pridružne stanice u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori koje su poput nekadašnje JRT zajedno realizovale emisiju nazvanu Balkan net.

Ognjen Amidžić Foto: Printscreen/Yotube

Posle završene gimnazije u Šapcu, odlazi na studije u Beograd.

Muzika

Godine 2005. zajedno sa Marinkom Madžgaljem osniva grupu Flamingosi, a na TV Pinku imali su emisiju Ćao Darvine. Na TV Pink trenutno vodi emisiju Amidži šou. Bio je i voditelj rijaliti programa "Zadruga".

Amidžić je u svom rodnom kraju završio srednju školu, a na Filozofskom fakultetu u Beogradu započeo je studije istorije koje nije završio.

Ognjen Amidžić Foto: Privatna Arhiva

Ljubavni život

Ognjen je sreću pronašao u trećem braku sa koleginicom Minom Naumović u koju se zaljubio na prvi pogled.

Bračni par čeka svoje drugo dete, a za nekoliko meseci, mali Perun dobiće sestru.

Ne propustiteStarsOVA DOKTORKA JE TAŠTA OGNJENA AMIDŽIĆA! Pričali su da je cela izoperisana, a trudna Mina svu lepotu nasledila od majke (FOTO)
Otkriven pol bebe Ognjena i Mine
StarsVELIKI DAN ZA PORODICU AMIDŽIĆ! Ognjenova Mina javno otkrila detalje, a stajling malog Peruna oduševio je sve (FOTO)
Ognjen Amidžić.jpg
StarsPRVA FOTOGRAFIJA TRUDNE MINE NAUMOVIĆ! Pozirala u uskoj kombinaciji nikad srećnija, više ne krije trudnički stomak (FOTO)
Mina Naumović na odmoru
StarsOGNJEN AMIDŽIĆ PROGOVORIO O SVOM TREĆEM DETETU: Odavno želim devojčicu
IMG-20250903-WA0214.jpg

 Ovako je Ognjen govorio o venčanju sa Minom:

"VENČANJE JE ZAKAZANO!" Ognjen Amidžić otkrio: Dete je kruna naše ljubavi i odnosa SADA ZNAMO I POL  Izvor: Kurir televizija