Ognjen Amidžić decenijama je prisutan na malim ekranima i važi za jednog od naših najpoznatijih voditelja, a malo ko zna šta je studirao.

Ognjen je svoju karijeru započeo na TV Šabac gde je vodio muzičku emisiju Vi-Džej 015. Nakon toga je radio na radio-stanici Beograd, potom Radio-televiziji Srbije, a od 2001. godine radi na televiziji Pink.

Vodio emisiju u pidžami iz kreveta

Godine 2001. prelazi na TV Pink, na kojoj osmišlja novu zabavnu formu Jutarnjeg programa. Gosti su mu dolazili u krevet, a on je emisiju vodio u pidžami. Kasnije je tu ideju proširio i na ostale Pinkove pridružne stanice u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori koje su poput nekadašnje JRT zajedno realizovale emisiju nazvanu Balkan net.

Posle završene gimnazije u Šapcu, odlazi na studije u Beograd.

Muzika

Godine 2005. zajedno sa Marinkom Madžgaljem osniva grupu Flamingosi, a na TV Pinku imali su emisiju Ćao Darvine. Na TV Pink trenutno vodi emisiju Amidži šou. Bio je i voditelj rijaliti programa "Zadruga".

Amidžić je u svom rodnom kraju završio srednju školu, a na Filozofskom fakultetu u Beogradu započeo je studije istorije koje nije završio.

Ljubavni život

Ognjen je sreću pronašao u trećem braku sa koleginicom Minom Naumović u koju se zaljubio na prvi pogled.

Bračni par čeka svoje drugo dete, a za nekoliko meseci, mali Perun dobiće sestru.

