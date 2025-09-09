Slušaj vest

Kristijan Golubović završio je na deponiji odakle je objavio video snimak i otkrio da planira da kupi jednog oldtajmera.

- Ljudi, dobro jutro. Evo nalazim se na nekoj vrsti deponije ili raznih starih automobila. Ovde je grom udario u drvo i to drvo je palo na "olimpiju opela... - započeo je pa objasnio da je na deponiju došao s posebnim razlogom, želi da kupi jednog oldtajmera i ima nameru da se posevetio kolekcionarstvu.

- Ima tu raznih automobila, delova. Hoću da vam kažem da skupljam te stare školjke, ne moraju da imaju motor. Voleo bih jednog oldtajmera iz 1969. godine, baš kad sam ja rođen - rekao je on.

Inače, Kristijan Golubović je trenutno u centru medijske pažnje zbog raskida sa Kristinom Spalević.

Kristijan Golubović i njegova nevenčana supruga Kristina Spalević nedavno su stavili tačku na njihov odnos, a Kristina se iselila iz porodičnog stana gde su živeli sa sinovima.

"Mnogo sam novca potrošio"

Kristijan Golubović je otvorio dušu o odnosu sa Kristinom, a onda je spomenuo i rijaliti učesnicu koja se uselila u njihov stan.

- Zbog mog ležernog odnosa prema novcu, mnogo sam novca potrošio za kratko vreme jer imao sam obaveza finansijskih, a i moj i Kristinin karakter i život je Holivud. Hteli smo da damo sebi oduška ali kao i uvek mi nismo na nuli, negde smo na dobrom temelju da krenemo napred. Pošto smo se malo posvađali i razdvojili biće vremena da razmislimo o svemu, ako daj Bože odluke naše trezvene da se opet sastavimo biće mnogo jače. Možemo uspeti u svemu za našu decu.

Kao rogovi u vreći

Na pitanje koliko su novca potrošili nakon njegovog izlaska iz rijalitija “Farma”, Kristijan je rekao da je za dva meseca potrošio 70.000 evra.

- Za manje od dva meseca potrošili smo 70.000 evra. Bukvalno na gomilu krpica, na lagodan život i putovanja. Ono što kažete: troši ima se i biće. Meni i Kristini je to donelo tu peripetiju kada smo završili na 10.000 ili 15 da se pitamo gde odoše onolike pare, a ništa konkretno nismo kupili. Brzina postupaka i želja da nekako kroz novac proživimo neke stvari i da nam ostanu urezane uspomene dovelo je do toga da izazovemo opšti kolaps.