Slušaj vest

Najmlađa ćerka rijaliti zvezde Marije Kulić, Ana Kulić podelila je objavu na Instagramu koja je podigla veliku prašinu i izazvala brojne komentare. Ana je snimila čin "prosidbe", tj. prsten od hleba sa čokoladom koji je bio skriven u kajzerici. Vidi se da je drži muška ruka, ali nije otkrila identitet muškarca.

Ana Kulić drži kiflu Foto: Pritnscreen/Instagram



Podsetimo, dok rijaliti učesnica Miljana Kulić svoje bitke bije u rijalitiju godinama, u realnom svetu njene sestre Tijana i Ana žive živote daleko od očiju javnosti. Miljana se trudi da sestre sačuva od medija, jer one nisu deo rijalitija, niti su se ikada nešto posebno oglašavale.

Ana Kulić pokazala prsten od hleba Foto: pritncreen/Instagram

Ana Kulić je veoma aktivna na društvenim mrežama, pa se može videti da je u vrlo dobroj formi, jer često deli snimke iz teretane, gde drži i personalne treninge.

1/7 Vidi galeriju Ana Kulić u bikiniju Foto: Pritnscreen/Instagram

Kako je Marija Kulić ispričala svojevremeno, ponosna je na ćerku Anu koja planira da studije psihologije nastavi u Americi.

- Ana ide sigurno u Ameriku da studira. Trenutno drži individualne treninge. Zarađuje svakog drugog dana po 200 evra. Ima uspešne i stalne klijente i odlično zarađuje - rekla je ranije Marija Kulić, kada je istakla i to da je njena ćerka odličan đak.

- Moja lepa, pametna, poslušna ćerka završila je srednju školu sa prosekom 5,0. Tri maturska položena sa peticama, vozački ispit, oborila tri državna rekorda u "powerliftingu" (dizanju tegova). Spremna je za studije u Americi - ispričala je ranije Marija Kulić pred kamerama rijalitija.