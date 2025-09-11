Slušaj vest

Željko Vasić rođen je 10. decembra 1979. godine u Zaječaru.

Vasić je pop pevač, kompozitor i tekstopisac. Talenat za muziku nasledio je od oca, a njjegov muzički put počinje kada je imao devet godina i upisao nižu muzičku školu, koju je uspešno završio.

"Došao sam sam u Beograd i ostao 30 godina"

Prilikom jednog gostovanja na Kurir televiziji u emisiji "Pusti brigu" govorio je o prvim koracima u muzici, dolasku u Beograd i tinejdžerskim danima.

Foto: Kurir Televizija

- Sa 14 godina sam došao sam u Beograd, iz Zaječara, u srednju muzičku školu. Ostao sam ovde 30 godina. Objašnjavam svima danas, pa i mojoj deci, da je te 1994. godina kada sam ja došao, bila veća razlika doći iz Zaječara u Beograd, nego ići iz Beograda u London. To je neverovatno, u mentalitetu, i dalje postoje ljudi koji nikada nisu došli u prestonicu. Mada, danas moj grad izgleda bolje i savremenije, nego što je izgledao. Tada je bio veliki jaz između glavnog grada i unutrašnjosti.

Potom je spomenuo najteži trenutak:

- Bio sam sam, živeo sam u sadašnjoj Dečanskoj, a škola Mokranjac. Kada se setim, imam taj strah, tada sam bio klinac i nisam imao strah. Ne bih mogao svoje dete da pustim, nije isto tada i sada.

Problem sa alkoholom

Pevač Željko Vasić otkrio je da je svojevremeno imao problem s alkoholom. On se vratio u prošlost i ispričao kako je došlo do toga da posegne za žestinom. Istakao je da je uz alkohol lakše podnosio svirke.

1/7 Vidi galeriju Željko Vasić Foto: Aleksandra Ignjatović, Kurir TV, Privatna Arhiva

- Čuo sam svakakve čaršijske priče, koje nisu dospele do medija. Bio sam i homosekualac i narkoman, ma svašta sam bio. Jedino od toga što je istina je da sam u jednom momentu mnogo pio. To je bio jedini moj problem u životu. Tad sam već živeo sa svojom suprugom, koja mi je tada bila devojka. To što sam ja pio nije nas remetilo. Dešavalo se noću, kada radim. Ne znam zašto sam pio, valjda da bih mogao sve to da podnesem, kad je krenuo fitilj da mi se smanjuje. Ne možeš trezan da trpiš pijane ljude. Jednostavno ne možeš! Moraš i ti malo da popiješ, a onda se pređe granica. Suštinski to nije dobro uticalo na mene. Nisam se dobro osećao - priznao je jednom prilikom Željko Vasić.

