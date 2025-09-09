Slušaj vest

Branka Sovrlić kaže da da je imala svojevremenom probleme u braku, jer su ljudi koji su na estradi pokušali da joj nameste aferu.

Pevačica je ispričala da to ipak nije uticalo na njen odnos sa suprugom, koji je uvek znao šta je istina.

"Nameštali su mi afere"

- Pokušavali su da mi nametnu razne afere, prevare, udvaranja jakih muškaraca, ali ne možete ništa od toga da plasirate bez dokaza. Nema slika, ničega. Opet su ljudi uvek znali ko sam i šta sam. Moj rad i ponašanje su govorili umesto mene, zato nisam imala potrebu nikad bilo šta da demantujem - rekla je Branka.

"Čoveku trebaju mir i san"

Inače, Branka se nedavno oglasila i govorila o kolegi Halidu Bešliću, koji ima zdravstvenih problema.

- Nisam se čula. Žao mi je što je jako bolestan, želim da se što pre oporavi. Nisam ga zvala, jer pored bolesti kad zovu i dobronamerno, to smeta, jer čoveku treba mir i san i naravno doktori - započela je Branka, pa dodala:

Foto: Semus

- Mi sa pitanjima ne možemo pomoći. To govorim iz ličnog iskustva, jer sam i ja bila u bolnici ne tako davno. Puno pozdrava i pozitivne energije svima! Samo zdravlje da nas služi, to je najbitnije.

Kurir/Blic

