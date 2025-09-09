Slušaj vest

Aleksandra Nikolić ulazi u "Elitu 9", koja počinje 13. septembra, a rijaliti učesnica će navodno po ugovoru imati pravo da viđa ćerku Leonu.

Pred sam ulazak u "Elitu 9", Aleksandra Nikolić je raskinula veridbu, ali se i pomirila sa Filipom Carem.

Detalji ugovora Aleksandre Nikolić

Ćerku Leonu, koja je napunila godinu dana će ostaviti da čuva njena majka.

Kako pišu domaći mediji, u ugovoru koji je Aleksandra potpisala sa Pink televizijom, stoji da će ćerku viđati jednom mesečno, ali i za rođendan i praznike.

Aleksandra Nikolić u prugastoj majici pravi selfi Foto: Printscreen/Instagram

Pomirenje sa Carem

Inače, Aleksandre se nedavno pomirila sa Filipom Carem. Kako je navela doneli su odluku da oboje spuste loptu zbog ćerke Leone.

- Kao što i sami vidite strasti su se smirile i lopta se spustila, što je trebalo i ranije da se desi. Vreme se nažalost ne može vratiti, krivi smo oboje. Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto svako dete zaslužuje ljubav majke i oca. Sve ružno što je izgovoreno ostavila sam po strani i dala sam priliku jednom novom prijateljskom odnosu isključivo zbog naše ćerke. Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku i ne šaljite mi budalaštine jer ću svakoga ko mi pošalje bilo šta vezano za Filipa ili bilo koga drugog blokirati.

- Moja odluka je da dete provede vreme sa stojim ocem i familijom i mislim da se to nikoga drugog ne tiče. Bilo kakve insinuacije ne dolaze u obzir svako ko pomisli da može da se petlja u porodične odnose momentalno će biti odstranjen iz. mog života. Ovim putem se izvinjavam Filipovoj majci ostalim članovima porodice što su doživeli neprijatnosti zbog mene. Ja ću zbog sreće moje ćerkice apsolutno sve učiniti i mislim da je ovo najispravnije, napisala je Aleksandra Nikolić na Instagramu.

Kurir/Informer

