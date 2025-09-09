Slušaj vest

Osman Karić je po svemu sudeći pravi kandidat za učešće u rijalitiju "Elita".

I to bi najbolje bilo da bude u paru sa Marijom Malivuk. Jer, na društvenim mrežama se uveliko šeruju njihove privatne prepiske koje su stigle i do naše redakcije. Iz njih se jasno vidi kako oženjeni otac Stefana Karića zavodi učesnicu rijalitija i "Pinkovih zvezda".

Crno na belo

Zanimljiva komunikacija

Sve je počelo kada se nekadašnji žestok momak javio pevačici. Doduše, tada je u komunikaciju uključivao i suprugu od koje se ne razdvaja. Dopisivanje je krenulo tačno pre godinu dana.

- Samo polako, nigde ne žuri, sve će doći na svoje. Ne razmišljaj o ljudima koji ti crpe energiju, samo pozitiva i uživaj u životu. Tebi je suđen uspeh, a vreme će to pokazati-pisao je Osman.

Pravi dvojac za rijaliti

Opustili se

Marija mu je odgovorila u svom stilu:

- Daj Bože. Nisam mrava zgazila u životu. Rekla mi je Kristina da imate akcije sve dana do kraja nedelje. Mi ćemo piti kafu sledeće nedelje. reci mi šta misliš o mom predlogu za emisiju. Ljubim vas- stoji između ostalog u porukama.

U daljoj komunikaciji. Karić polako, ali sigurno ide na zavođenje:

- Dobro, ja se istripovao da možda ne možeš da me nađeš. Rekoh izgubio sam simpatiju-uplašio se Osman.

Očarala Osmana

Ni Marija nije bila ravnodušna:

- Nisi me izgubio, nisi- rekla je uz emitikone srca i osmeha.

Komunikaciju su nastavili bez pominjanja njegove žene, ali je on vojs poruke preslušavao bez životne saputnice:

- Ovo moram da preslušam kada odem gore u sobu. Uvek mi je bitno kad si ti u pitanju. Duša- navedeno je.

Osman i njegova lepša polovina

Kada se uđe na Marijin profil jasno se vidi da je Oman lajkovao sve njene fotografije.

Iz prepiski se može jasno videti kakve pirode je njihova komunkacija koja trajegodinu dana.