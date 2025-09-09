Slušaj vest

Pevačica, Ivana Selakov otkrila je detalje zdravstvenog stanja naslednice Krune, koju je 2018. dobila u vanbračnoj zajednici s partnerom Peđom. Iako su u momentu kada su dobili dete bili najsrećniji zbog krune njihove ljubavi, Ivana i Peđa kasnije su se suočili s problemom koji je zahtevao dugogodišnju borbu, a koji se tiče upravo zdravlja njihove jedinice.

- Prvi problem koji je Kruna imala u ishrani dogodio se kada je imala 10 meseci. Dok je jela kašice, sve je bilo u savršenom redu, ali se to promenilo u periodu kada je trebalo da pređe na čvrstu hranu. Primetili da ima otpor prema hrani, da joj je teško da bilo šta zagrize. Imali smo veliki problem jer smo bili ograničeni na dve ili tri namirnice. Sve ostalo je odbijala i zbog problema koji je imala bila je veliki izbirač kada je hrana u pitanju.

Partnera upoznala preko društvenih mreža

Ivana Selakov godinama je u skladnom braku sa suprugom Peđom, sa kojim je dobila ćerku Krunu. Oni su više od 10 godina zajedno, a pevačica je jednom prilikom govorila kako je počela njihova ljubav.

- Papira neće biti i što bi sad menjali kad smo sve uradili, najbitniju stvar smo uradili, imamo dete. Nema potrebe niti imam sad neku želju da to organizujem imam sad neke potpuno druge prioritete, dobro nam je, funkcionišemo, obeležili smo 15 godina zajedničkog života, mislim da je to jedan ozbiljan staž sa papirom ili bez, tako da u današnje vreme je uspeh i 15 godina opstati sa zajedno

- Papir mi nije važan. Upoznali smo se preko Fejsbuka, 2008. godine. Dobila sam podršku od Peđe, zaintrigirala me je njegova profilna slika. Mesecima smo se dopisivali. Kada smo se upoznali uživo, do dana današnjeg smo zajedno. Sve funkcioniše kako treba - rekla je Ivana sojevremeno.

Podvrgla se vantelesnoj oplodnji

Pevačica se 2018. godine podvrgla vantelesnoj oplodnji, a nakon prvog pokušaja ostala je u drugom stanju.

"Moj Peđa i ja smo zajedno 10 godina, bebu priželjkujemo veoma dugo, ali nam se to nije ostvarilo sve do sada. Odlučila sam se za VTO pre svega zbog mojih godina i činjenice da nemam šta da čekam. Na preporuku mnogih poznanika, odlučila sam se za doktorku Gocu Ivanović. Pridržavala sam se svih njenih uputstava, a ona me je uputila na duži protokol koji podrazumeva hormonske injekcije - jednu ili dve svaki dan u tačno određeno vreme i još neke hormonske terapije u vidu lekova", pričala je pevačica ranije.

