Slušaj vest

Srpska estrada i ako poznata po svojim sjajnim momentima, nosi sa sobom i teške tragedije koje su obeležile živote mnogih umetnika.

Neke od najvećih ljubavi srpskih estradnih ličnosti završile su se najgorim mogućim scenarijom...

Neven Dragutinović

Neven je doživeo težak gubitak pre deset godina, kada je u nesreći smrtno stradala njegova tada dugogodišnja izabranica. Naime, devojka popularnog pevača Nevena Dragutinović poginula je početkom novembra 2012. godine u saobraćajnoj nesreći. Nju je na uglu Francuske i Ulice cara Dušana u Beogradu automobilom usmrtio košarkaš Kimani Frend sa Jamajke, koji je bio pijan. Par se zabavljao šest godina, a on je bio uveren i da je ona žena njegovog života. Kada je poginula, Neven je bio u Beču na turneji. Nakon njene pogibije, Neven se retko pojavljivao u javnosti, a retke su bile i prilike kada je o njoj pričao u medijima. Međutim, nakon izvesnog vremena dana, kada je smogao snage, grupa "In Vivo" objavila je pesmu "Život unazad", koju je Neven napisao.

Foto: Printscreen/Facebook

Šaban Šaulić

Kralj narodne muzike poginuo je 17. februara 2019. godine u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, kada se vraćao sa nastupa. Njegova udovica Goca Šaulić ostala je ucveljena, potpuno slomljena, jer je njena sreća i životna radost prekinuta u trenutku. Goca je tek nedavno počela da se pojavljuje u javnosti, ali na svaki pomen Šabanovog imena ne može da obuzda emocije i sakrije suze.

Foto: Vladimir Šporčić

Dalibor Andonov Gru

Dalibor Andonov Gru tragično je nastradao tokom vožnje kajta na Dunavu, kada je pod naletima Košave povređen, pa se utopio. ova nesreća potresla je ceo region, a mnogo ljudi širom Evrope tuguju zajedno sa reperovom porodicom i mnogobrojnim prijateljima.

Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

Bora Drljača

Legendarni pevač, koji je preminuo 11. oktobra 2020. godine, doživeo je veliku tragediju vezanu za svoju suprugu Vericu, pored koje je i sahranjen, po sopstvenoj želji.

Naime, ni posle mnogo godina od smrti supruge, koja je pronađena mrtva u parku kod hotela Jugoslavija, poznati srpski pevač Bora Drljača nije znao zašto je ona digla ruku na sebe. Drljači nikada za života nije bilo jasno kako je preživeo veliku tragediju koja ga je zadesila. Bora nikad nije mogao zaboraviti ni trenutak kad je u stanu našao njeno oproštajno pismo, a od ovog udarca se nikad u potpunosti nije oporavio.

Foto: Damir Dervišagić

Ksenija Pajčin i Filip Kapisoda

Definitivno najveća tragedija naše javne scene je ubistvo i samoubistvo Ksenije Pajčin i Filipa Kapisode. Pevačica je zverski ubijena 16. marta 2010. godine od strane dečka, manekena Filipa Kapisode, koji je nakon toga presudio sebi.

Još na samom početku je bilo jasno da je reč o ubistvu i samoubistvu, a prema konstrukciji zločina, Filip je prvo upucao Kseniju, koja je pronađena u hodniku, a zatim je presudio sebi u sobi. Nakon 12 godina i dalje je nejasan motiv za ubistvo, a tokom godina su se podizale mnoge polemike, a najčešća je bila ta da je Kapisoda ubio Kseniju zbog ljubomore.

Stars

STARS EP539 Izvor: kurir tv