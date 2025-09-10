Slušaj vest

Marija Malivuk i Osman Karić trenutno su u žiži interesovanja zbog toga što su njihove prepiske ugledale svetlost dana.Međutim, do pre samo nedelju dana za pevačicom je bila raspisana potraga na osnovu prijave njene sestre za nestanak. Na sreću sve se dobro završilo jer je nesporazum bio u pitanju. To nam je zvanilno potvrdila i Marija Kada smo je pozvali za komentar:

Napravila totalnu pometnju

Sve objasnila

Sa situacijom je bio upoznat i Danijel Dujković poznatiji kao Munjez.

- Ja sam bio da sređujem pasoš u policiji jer sam trebao da putujem za Švajcarsku. Sreo sam Marijinu sestru ispred zgrade policije jer je htela da je prijavi nadlenim organima za nestanak. Ja sam joj rekao da je Marija polomila telefon i da sam je viđao po Mirijevu i da je živa i zdrava. Neverovatno da mi njena sestra priđe u policiji baš kada sam se i ja zadesio zbog svog pasosa. Namestile su se okolnosti. Ja sam Marijinu sestru odgovarao da je uopšte prijavi policiji jer sam Mariju video svojim očima dan pre toga- objasnio je Munjez.

Bez dlake na jeziku

- To je bio splet okolnosti. Mobilni telefon mi se pokvario i ja sam ga odnela u servis. Tamo je bio oko dve nedelje i u međuvremenu se nisam čula ni sa kim, pa moja sestra nije mogla da me dobije. Tačno je da je moj sestra unezvereno trčala po policiji da me traži i igrom slučaja je srela Munjeza koji je znao šta se desilo sa telefonom i rekao joj da sam za to vreme bila kod svog dečka. Dao joj je kontakat jer je policija već krenula u potragu za mnom. Kada su mi popravili telefon videla sam bezbroj poruka i poziva. To je sve. Čak sam se i na društvenim mrežama oglasila i objasnila da je sve u redu i da sam samo imala problem sa telefonom - rekla je Marija za Kurir.

Bogata biografija

Pevačica, koja je javnosti postala poznata tokom učešća u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezda", podelila je za Kurir jednom prilikom da ju je emotivni partner pretukao jer ga je uhvatila s drugom devojkom u stanu, otkrila da je njegov otac poznati pevač, a spajali su je i sa Darkom Lazićem.

Zna kako da zavrti priču

Sve zakuvali

Malivukova je objasnila ko joj je to kako tvrdi smestio:

- Tu priču je plasirala Zerina Hećo. Svi znamo da ona nije sva svoja, a nije ni tad bila. Ja sam njoj rekla da sam ja jako dobra sa Darkom, a s njegovim bratom sam radila godinama. Darko me izuzetno voli, dolazila sam kod njih kući, pevala sam i slavlja. Uvek me gledao kao drugaricu. Mnogi se poštujemo. Nisam upoznala Anu, ona je bila trudna u tom periodu. Darko se nije naljutio na mene, zvala sam ga kad sam izašla iz rijalitija i rekla sam mu da je produkcija namestila tu priču.