Na današnjem lekarskom pregledu pojavili su se gotovo sve isti učesnici koji se takmiče već godinama.

Tu je i Matora.

Pred sam početak rijalitija otkrila je da je odluku donela prvenstveno iz praktičnih razloga.

- Iskreno ne bih ušla, ali imam zajednički cilj sa Draganom. Za taj cilj nam treba novac, ne bih da se izjalovi. Da nemam podršku oca, ne bih ušla. Ja nemam strahove, što se tiče Dragane. Jedini problem sam ja - priznala je Matora.

Jovana je dodala da je posebno srećna zbog toga što je njena porodica ovog puta stala uz nju i prihvatila njenu partnerku.

- Prvi put posle moje duge veze, da je moja porodica prihvatila nekoga. Ni otac ni brat nisu hteli da čuju, jednu su moju devojku prihvatili sa kojom sam bila dugo, sada Draganu - otkrila je ona.

Dragana se slaže sa Zoranom

S druge strane, Dragana je naglasila da se odlično slaže sa Matorinim bratom Zoranom.

- Ja sam bolja sa Zoranom, nego Jovana, pričamo, dogovaramo se. Zoran i ja smo hteli zimnicu da pravimo, nas dvoje sami, Jovana bi tu smetala. Nisu oni imali loš odnos, voli svoju sestru. On nju samo kritikuje, pobožan je - ispričala je Dragana, što je Jovana potvrdila dodajući:

- Meni je najbitnije da se Dragane niko nije odrekao.

