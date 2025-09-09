Slušaj vest

Pevač, Bojan Tomović godinama unazad se bori sa bipolarnim poremećajem, a nedavno je otvorio svoju dušu i progovorio kroz kakvu agoniju prolazi.

- Želim da me uspavaju u Holandiji, tamo je eutanazija legalna, a pošto je samoubistvo i po svim verama najveći greh, ja biram ono što je legalno, a šta će me konačno osloboditi muka - rekao je Bojan, pa dodao:

- Živeti i boriti se sa bipolarnim i posttraumatskim poremećajem je jako iscrpljujuće, a ja više nemam snage čak ni za bolnicu, dosta mi je klinika i raznih bolnica, terapija i lekova koji su me deformisali u svakom smislu, tako da što se planova tiče, planiram da putujem i to baš do Holandije - istakao je nedavno.

Ponovo u bolnici

Bojan Tomović je ponovo hospitalizovan jer mu se pogoršalo stanje

Pevač je rekao da su prvo krenule da mu otiču noge, a onda i stomak. Kako navodi, porodica ga nije pozvala da pitaju kako je.

- Prvo mi otekla leva noga, ona jako boli i trne često je ne osećam, a onda još više otekla i desna noga. Otekla su mi kolena i stomak i lekari su odmah posumnjali na tromb iz nožne vene koji mi je i napravio plućnu emboliju. Jedva dišem i teško se krećem. Lekari su mi već odredili terapiju za srce - rekao je Bojan, a potom je otkrio da ga porodica nije ni pozvala.

- Nisu me pozvali da pitaju kako sam. Kakva je to majka, ja ne mogu da verujem. Okrenuo sam novi list i gledaću samo sebe i živeću punim plućima uprkos još jednoj bolesti. Čovek mog života sam ja

Prešao u Islam

Pevač Bojan Tomović izazvao je burne reakcije nakon što je govorio o tome kako će preći u islam, a na kraju je to uradio.

- Ja sam Crnogorac po nacionalnosti, a Musliman po veroispovesti. U Sarajevu sam proveo Ramazan i dočekao Bajram I to je poseban osećaj. Islam me je spasio svih poroka i spasio mi život uprkos bipolarnom poremećaju od koga bolujem već godinama i koji je nažalost poznat po najvećem broju samoubistava ,zato sam ja 2019 godine kad sam iz Agnosticizma prešao u Islam - rekao je i nastavio:

- Zapravo, vratio se Islamu izabrao ime Ammar, koje na Arapskom jeziku znači život. Dakle, ja uprkos bolesti biram život i tako sam i postao Ammar Mostrokol - rekao je pevač.

- Ni najvećem neprijatelju ne bih poželeo da se nađe u stanju koje ja imam. Odmalena sam u bolnicama, na terapijama i nema promene kad je lečenje u pitanju. Moje stanje je takvo da ide od najgore depresije i crnila do najveće euforije. Kad uzimam lekove, ponašam se kao biljka, a kad ih ne uzimam, stanje je još gore. U suštini, terapiju ne smem da preskačem, ali se i to dešavalo, radio sam to na svoju ruku - rekao je on.

