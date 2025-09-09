Slušaj vest

Nakon što je kao bomba odjeknula vest da se Osman Karić, otac Stefana Karića dopisivao sa bivšom učesnicom rijalitija Marijom Malivuk klupko je počelo da se odmotava. Bivša učesnica rijalitija u prvom trenutku nije želela da se oglašava, ali je na naše insitiranje i pitanja potom odgovorila:

Sve crno na belo

Objasnila situaciju

- Osmana jako cenim i poštujem kao prijatelja i čoveka, a naročito njegovu porodicu i suprugu. Kristina je u poslednjih nekoliko meseci gledala svaku moju poruku. Jedino mene nije zvao na bazen, a jedino mu je moja rođendanska čestitka bila bitna. Moje glasovne poruke je preslušavao tek kada ode u spavaću sobu bez supruge. Kada ga drugarskim pitam šta radi, ona kaže "Mislim jako na jednu osobu i molim te da mi izađeš iz glave". Non stop je insitirao da se čujemo, da dođe da mi leči ranu, da mi bude kućni majstor i nudio se da dođe kod mene kući. Ja sam tada povredla nogu i on je želeo da me mazi da to prođe i da mi donese melem. S obzirom na to da nisam odgovarala uvek je odgovarao u smislu da nestanem i da mu nikad nisam odgovarala kako bi on želeo. Ja ne znam odakle su te poruke došle i ko ih je pustio na društvene mreže, pa ne mogu ni u koga da uprem prstom. Ja sam mu rekla da sam našla dečka kojeg volim i da više nećemo da se čujemo- priča Marija i nastavlja:

Ima neka tajna veza

Pukla tikva

- Zamolila sam ga da mi ne piše jer se gasim sa svih društvenih mreža. Zamolio me je da se ne gasim. Pošto ga poštujem tako mora. Predložila sam da se pozdravimo i to je to. Ja nikome nisam tako skovana da nekome budem ni razonoda i ni šala dok taj neko ima ženu, pa me zato zanimalo zašto nisam ja pozvana na bazee i kafe?Zato što je Kristina osetila i ja sam to njemu i rekla. Na to je on odgovorio "Ma, jok, bre". Ona kada je saznala da ja živim u Beogradu, ona se žena prenerazila i pitala otkud ja tu. I na kraju je konstatovao "Ajde, bre, to je sve šala bila" kao on mene loži. Eto, kao da smo u prvom razredu osnovne škole.