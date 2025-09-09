Slušaj vest

Za Slađu Delibašić se može reći da je pravi biznis majstor. Pevačica je pre nekoliko godina mikrofon okačila o klin, ali zato je preduzetnica za primer. Njoj se privatni biznis koji je pokrenula i te kako isplatio.

Unovčila se na pravi način

Sve zna da radi

Poznato je da je sa ćerkom otvorila vrtić u koji godinama ulaže i gde radi, a profit joj se vraća i sve više uvećava. Bar o tome svedoče brojke. Ako je suditi po zvaničnim podacima iz Agencije za privredne registre, Slađa od obrazovne i vaspitne ustanove godišnje zaradi 160.000 evra, a to znači da, kad se podvuče crta, mesečno inkasira 13.000 evra. Inače, vrtić se nalazi u srcu Vračara, na atraktivnoj lokaciji, i važi za jedan od najelitnijih u Beogradu.



Digitalna prava



Ali ovo nije jedini prihod nekad velike muzičke zvezde. Iako već godinama izbegava da nastupa po klubovima, u kojima je pevala kad je bila u jeku popularnosti, Slađa i dalje prihoduje od muzike. Na sajtu Youtuber.me, koji se bavi procenama zarada muzičkih kanala na različitim platformama, stoji podatak da Delibašička od digitalnih prava mesečno ostvari prosečno oko 3.000 evra. Ovaj iznos je ukupan prihod od zarade od Jutjuba, Spotifaja, Dizera i drugih. Ovo i nije iznenađujuće jer je Slađa u karijeri dugoj skoro 35 godina samostalno, a i u grupi Đogani fantastiko, objavila dosta hitova koji se i danas slušaju, pa od toga danas može pristojno da živi.

Pevačica je nedavno za medije govorila koliko je posvećena poslu i koliko uživa u svemu tome.

Sposobna žena

- Sticajem okolnosti, otvorila sam nešto čime bi moja deca mogla da se bave u budućnosti. Godinama sam radila u školi plesa s decom. Silvija je završila za vaspitača, a ja sam želela da se ostvarim kao poslovna žena. Želela sam da napravim celokupnu atmosferu - da se deca, kada ih roditelji dovedu ovde, osećaju kao kod kuće. Ta deca i ta energija kojom možeš da usrećiš nekog drugog meni su najvažniji. Od ujutru sam u vrtiću, a čistim ga sama dva puta nedeljno - rekla je Slađa, koja nije krila zadovoljstvo što joj biznis cveta.

Pevačica se nikad nije libila poštenog posla, pa je ranije pričala da je radila i kao konobarica u kafiću kod svoje ćerke.

- Posla ima koliko hoćete. Radim, zašto da ne! To je lokal moje ćerke, kojoj vrlo rado pomažem. Radim ovde do jedan po podne, a onda odlazim u vrtić i tamo nastavljam s poslom. Ljudi su u početku bili u neverici, pa su se čudili i pitali me da li sam ja Slađa Đogani. Ja im prvo kažem da nisam, ali s obzirom na to da komuniciram s njima, glas me oda, pa ne mogu dugo da ih lažem - rekla je jednom prilikom Slađa.



Finansijski obezbeđena



Inače, Delibašićeva je sebe tako obezbedila da nastupa samo kad su koncerti posvećeni neprolaznim hitovima devedesetih, jer je finansijski situirana i ne mora kao ranije da nastupa svaki vikend.

