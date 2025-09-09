Slušaj vest

Vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, oduševljava svoje verne Instagram pratioce inovativnim i zanimljivim videima i tako je bilo i ovog puta. Mitrović je novom, zabavnom Instagram objavom najavio neviđenu novinu koja će oduševiti sve.

"Završeno formiranje odeljenja “Pink robotika” Toša i njegov brat sa sela Goša spremni za otvaranje Elite 9!!!" - bio je kratak i intrigantan Mitrović.

Roboti će vladati devetom sezonom

Uoči premijere nove sezone najgledanijeg rijalitija na Balkanu "Elita 9", medijska scena potresena je senzacionalnom inovacijom. Mitrović je nedavno je predstavio svog najnovijeg tehnološkog partnera — humanoidnog robota Tošu, a danas i njegovog brata Gošu. Očigledno je da krv nije voda i da braća neverovatno liče, a takođe je očigledno isti gen je proradio i kada je u pitanju talenat za ples, jer i Toša i Goša prate fantastično Mitrovića u plesnim pokretima.

Toša i Goša će novim stanarima"Bele kuće" i vernim TV PINK gledaocima doneti neočekivano uzbuđenje i sa nestrpljenjem iščekujemo njihove sledeće poteze, a "Pink Robotika" zasigurno je tu da pomeri granice i otvori potpuno novo poglavlje.

Toša ne zaustavlja svoju karijeru samo na rijaliti formatu, već će biti zastupljen i u ostalim projektima ružičaste televizije, a kakav je plan za Gošu - da li će biti barabar sa bratom ili je pak Toša najveća robo-zvezda, a možda se stvori bratski zdrav rivalitet - vreme će pokazati.

Pogledajte dodatni snimak: