Slušaj vest

Već neko vreme spekuliše se o životu Bojana Tomovića koji bije bitku sa ozbiljnom bolešću, ali i svojim komentarima diže veliku prašinu.

On je pre izvesnog vremena dao insinuacije kako nije bio veran svojoj supruzi, a tragom toga zamolili smo ga da nam pojasni pomenute tvrdnje.

Istina o preljubi

Zanimalo nas je da li je zaista tokom braka varao ženu i sa kim.

"Samo sa njenim bratom", šokirao je Bojan, pa dodao:

"Ne gledam na to kao prevaru, nije prevara, ipak to ostaje u krugu porodice".

Bojan Tomović nekad i sad Foto: Printscreen

Podsetimo, Bojan Tomović godinama unazad se bori sa bipolarnim poremećajem, a nedavno je otvorio svoju dušu i progovorio kroz kakvu agoniju prolazi.

- Želim da me uspavaju u Holandiji, tamo je eutanazija legalna, a pošto je samoubistvo i po svim verama najveći greh, ja biram ono što je legalno, a šta će me konačno osloboditi muka - rekao je Bojan

bojan-tomovic.jpg
screenshot-12.jpg
bojan tomoci.jpg
tomoviic-bojan.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Bojan Tomović odbrusio novinaru Izvor: Tiktok/bojan.tomovi.1982