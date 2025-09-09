Slušaj vest

Već neko vreme spekuliše se o životu Bojana Tomovića koji bije bitku sa ozbiljnom bolešću, ali i svojim komentarima diže veliku prašinu.

On je pre izvesnog vremena dao insinuacije kako nije bio veran svojoj supruzi, a tragom toga zamolili smo ga da nam pojasni pomenute tvrdnje.

Istina o preljubi

Zanimalo nas je da li je zaista tokom braka varao ženu i sa kim.

"Samo sa njenim bratom", šokirao je Bojan, pa dodao:

"Ne gledam na to kao prevaru, nije prevara, ipak to ostaje u krugu porodice".

1/14 Vidi galeriju Bojan Tomović nekad i sad Foto: Printscreen

Podsetimo, Bojan Tomović godinama unazad se bori sa bipolarnim poremećajem, a nedavno je otvorio svoju dušu i progovorio kroz kakvu agoniju prolazi.

- Želim da me uspavaju u Holandiji, tamo je eutanazija legalna, a pošto je samoubistvo i po svim verama najveći greh, ja biram ono što je legalno, a šta će me konačno osloboditi muka - rekao je Bojan

Pogledajte dodatni snimak: