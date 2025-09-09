"BEŽALA SAM, SKRIVALA SAM SE" Stanija Dobrojević stigla u Srbiju, pa pred ulazak u rijaliti poručila: Sad idem napred da se suočim i sa ljubavnim delom života
Stanija Dobrojević sletela je na aerodrom Nikola Tesla, nakon čega će ući u Elitu 9.
Stanija Dobrojević došla je u Srbiju kako bi pred malim ekranima rešila vezu sa verenikom Asminom Durdžićem, a u rijalitiju će je dočekati i njegova bivša žena Aneli Ahmić.
- Ja lansiram novi brend povukla sam se iz medija da bih promovisala brend. Onda se dešava Elita 9, ne mojom voljom. Idem da se suočim sa svim u rijalitiju, bežala sam, skrivala se, ali sad idem napred da se suočim i sa ljubavnim delom života. Moj ljubavni život je užas, a ne mogu ni da ga sačuvam za sebe, sve ide javno.
- Mi samo u katastrofalnim odnosima, ali opet i prijateljski. Ja sam šokirana kad sam saznala neke njegove odluke. Ne znam da ti odgovorim da li smo zajedno. Javno ćemo sve da raščivijamo. Ne plašim se nikoga i ničega. Ja ne volim skandale. Asmin je bolesno ljubomoran, meni ako joga traje 15 minuta duže, to je problem. Kod nas je potpuni haos. blokiran je, ali se čujemo.
Odlična ponuda
Naime, Stanija je navodno dobila odličnu ponudu od produkcije, te razmatra da postane deo "Elite".
- Tačno je da Stanija pregovara oko ulaska u „Elitu". Ponuda je ogromna, niko do sada nije dobio toliki honorar, ali ona nije donela konačnu odluku. S jedne strane, želi da se posveti svom novom biznisu, ali s druge, cifra koja joj je ponuđena stvarno je neverovatna. Novac je jedini razlog zbog kog bi pristala - otkriva izvor blizak starleti.
- Narod voli da gleda Staniju, posebno zbog ljubavnih afera u koje često upada. Njeno učešće uvek diže gledanost. Mnogi bi voleli da je vide i sa Asminom, jer njihov buran odnos već dugo privlači veliku pažnju javnosti - dodaje izvor.
Ne može da toleriše Asminove javne ispade
Starleta je nakon svađe Lepog Miće i njenog partnera potpuno odlepila, pa je odlučila da stavi tačku na odnos sa kako i ona sama kaže - idiotom.
Staniji je prekipelo i više nema nameru da toleriše Durdžićeve javne ispade. Oglasila se na Instagramu i poručila:
"Kupujem stvari da spakujem idiota i pošaljem ga tamo gde mu je mesto. Da mi je neko pričao da ću ovo da doživim."
Kurir.rs/Blic
