SVI REKORDI PADAJU: Haris Džinović u Severnoj Makedoniji pred 50 hiljada ljudi pokazao zašto je legenda muzike!
Grožđebal 2025. U Kavadarcima u Republici Severnoj Makedoniji ostaće upamćen kao veče kada je Haris Džinović, jedna od najvećih zvezda u istoriji regionalne muzike, pokazao zašto mu je publika verna već decenijama. Prema zvaničnim podacima, u Kavadarcima se okupilo preko 50.000 ljudi, a atmosfera koja je vladala tokom koncerta bila je više nego spektakularna.
Ostavio publiku bez daha
Harisov nastup ostavio je publiku bez daha. Gromoglasan aplauz, pesme koje se pevaju iz sveg glasa i emocije koje su se mogle opipati u vazduhu – sve je ukazivalo na to da je publika prisustvovala nečemu neponovljivom. Koncert je bio retrospektiva bogate karijere koja traje preko 40 godina. Publika je horski pevala svaki stih – od “I tebe sam sit kafano”, “Laže mjesec”, “Pariska ljubav”, “Dajte vina hoću lom”, do “Muštuluk” i “Kako mi nedostaješ”. Bila je to noć za pamćenje, u kojoj su hiljade ljudi disale kao jedno.
Koncert u Kavadarcima najposebniji u njegovoj karijeri
Zvezda večeri je tokom nastupa više puta zahvaljivao publici na bezrezervnoj ljubavi, rekavši da je upravo ta povezanost s publikom ono što ga pokreće sve ove godine. Iako je obišao čitav region i nastupao pred desetinama hiljada ljudi u najvažnijim dvoranama i na najvećim festivalima, koncert u Kavadarcima ostaje jedan od najposebnijih u njegovoj karijeri. Organizacija događaja, energija publike i Harisova besprekorna izvedba učinili su ovo veče pravim muzičkim spektaklom u kome je scenu podelio sa Evrovizijskom pobednicom Marijom Šerifović. Grožđebal je još jednom pokazao da zaslužuje svoje mesto među najznačajnijimmanifestacijama u Makedoniji, a Haris Džinović – da mu nema ravnog kada je u pitanju stvaranje magije na sceni.
Kurir.rs