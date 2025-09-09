Slušaj vest

Buduća učesnica rijalitija Elita, Aleksandra Babejić otkrila je da nije ona razlog rastanka Kristine Spalević i Kristijana Golubovića jer na njega gleda kao na rođenog oca.

- Na Farmi je meni Kristijan rekao da će videti sa Kristinom kad dođe kući sledeće: "Ako Kristina kaže da, ja ću ti pomoći, a ako kaže ne, neću i na tome je ostalo. Kad je izašao kontaktirao me je i rekao da se Kristina ne slaže.

- Nije joj se dopadalo kako si se ponašala prema meni. Prosto, imala sam loše ponašanje i u redu. Rekla sam u redu. Onda su me zvali jedno veče, on tačnije i rekao: "Da li možeš da nam čuvaš decu?". Šta je onda bilo sa onim da ne mogu da uđem u kuću, što je Kristina rekla? Rečeno je da je ona to odobrila, te se kad sam došla uverila da ja nisam ona osoba za koju je mislila da jesam kada sam bila na Farmi - rekla je Aleksandra, pa je nastavila:

"Nisam uzimala novac za čuvanje dece"

- Nikada nisam htela da uzmem novac za to što čuvam decu, ali je Kristijan uvek insistirao da uzmem novac. Jednog dana javio mi se problem kod Nataše kod koje sam živela. Kad ljudi čuju da ste dobili neki novac, svi skoče i traže. Sa Natašom sam imala drugi dogovor, a onda je došlo do problema i htela je da mi iznudi novac. Ne mogu više da ćutim na nepravdu. Rekla sam na kraju da nećemo da se igramo i poslala sam Kristijanu poruku i rekla da moram u apartman ili neki stan. Onda je on rekao dođi kod nas i čuvaj decu.

Kristina i ja zaista nemamo nikakav problem, oni su se razdvojili pre nego što sam ja došla. Samo sam gledala da se što pre sklonim od Nataše. Nisam videla da li se oni slažu, ne bih da se vraćam na sve to. Oboje ih poštujem, i Kristina mi je izašla u susret još dok sam bila tamo. Bila bih kreten kada bih pljuvala po Kristini. Ostala sam u tom stanu samo da premostim. Kristijana gledam kao oca, tako da tu nema nikakve ružne konotacije - rekla je Aleksandra i dodala:

- Nikakve vradžbine ne treba da vezuju sa mnom jer sam ja pobegla od svega toga iz tog kraja jer je meni majka radila sve te stvari. Bibliju čitam svakodnevno i ne znam zašto bih vračala.

