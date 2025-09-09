Slušaj vest

Pevač Darko Filipović razveo se od supruge Jasmine nakon što ga je, kako je ispričao, bivša žena prevarila sa njegovim prijateljem. Njihova ljubav trajala je 12 godina, a njihova svadba bila je veoma raskošna i dugo se pričalo o njihovom gala veselju.

Foto: Damir Dervišagić

Nakon toga je uspedilo venčanje u crkvi, a veselje je nastavljeno u jednom luksuznom restoranu. Jasmina je za ovaj poseban dan imala venčanicu iz Turske, dok je on imao elegantno odelo.

Raskošna dekoracija, kao i hrava i piće koji su uvezeni iz inostranstva posebno za ovu svečanost samo su neki od detalja, a Darko se pobrinuo da ispuni svaku Jasmininu želju.

Na svadbi su okupili veliki broj javnih ličnosti, među kojima i Darko Lazić, Milica Todorović, Slavica Ćukteraš, Milan Dinčić Dinča i mnogi drugi.

Nakon građanskog venčanja u restoranu, gosti, ali i mladenci, uživali su u veselju. Mlada se u jednom momentu popela na sto, dok je Darko sve vreme kitio muziku.

Prevarila ga sa drugom

Darko Filipović i Jasmina su u braku bili 12 godina, a za gala svadbu pevač je iskeširao pravo bogatstvo.

Nakon razvoda, Darko nije štedeo reči za bivšu suprugu.

- Ako je nije sramota, nek vam kaže pravi razlog. Dugo vremena me je varala sa, sad već bivšim drugom. Treba da je bude sramota, jer su je svi njeni bližnji odbacili. Kao što vidite, meni je obraz čist i zato ne menjam brojeve i ne brišem Instagram profile od sramote - rekao je Filipović svojevremeno.

Nema sreće u ljubavi, ali zato biznis cveta

Naime, Darko je za vreme pandemije korona virusa uložio u nekretnine u Grčkoj, od kojih danas odlično zarađuje, pa tako izdaje dva stana u blizini Soluna.

Filipović je jednom prilikom govorio o tom biznisu i tada je otkrio kako je počeo sa nekretninama.

- Imam jednog prijatelja koji tamo već ima nekretnine, tačnije više stanova. On mi je rekao kako je tamo sad pravi momenat da se uloži u nekretnine, jer će kroz nekoliko godina cene otići naviše. U tom momentu, pre četiri godine, u toj regiji je bila najniža vrednost kvadrata i nekretnina u istoriji. Imao sam neku ušteđevinu i pomislio da cena nikad neće ići ispod ovoga, samo može da poraste - pričao je on i dodao:

- Tačnije, nisam baš u Solunu, to je jedno mesto pored Soluna na moru, zove se Perea. Tu sam uzeo dva apartmana, jedan za sebe, jedan izdajem turistima preko agencije s kojom sam se povezao - rekao je Darko jednom prilikom u emisiji "Zvezde Granda specijal".

darko Filipović na žurci u Grčkoj