Darko Lazić nedavno se našao u centru skandala na jednom privatnom veselju u Beču, saznaje Kurir.

Kako nam prenosi izvor koji se našao na licu mesta, folkerov nastup je prekinut kada je nekoliko zelenaša upalo u salu gde se održavalo jedno vlaško slavlje. Nekoliko muškaraca je tom prilikom na silu izvelo Lazića na polovini njegovog nastupa, i to naočigled šokiranih gostiju.

Prekinuto na pola

- Ovo je bilo jedno od većih vlaških veselja u Beču. Pevalo je nekoliko pevača, a glavna zvezda bio je Darko Lazić. Njega je gazda platio unapred i za četiri sata pevanja pevač je uzeo 14.000 evra. Sve je bilo u najboljem redu do polovine njegovog nastupa, kada su odjednom u salu upali neki muškarci. Posle smo saznali da su to bili zelenaši od kojih je Darko pozajmljivao novac s kamatom, a nije vraćao na vreme. Kad ih je video, Lazić je prebledeo i bukvalno se zaledio. Oni su mu oteli mikrofon iz ruku i rekli da odmah pođe s njima. Pevač ih je poslušao i bez reči krenuo, ostavivši sve u sali u šoku - priča izvor i nastavlja:

- Darka su strpali u automobil i negde odvezli. Kasnije smo saznali da su ga odveli u jedan klub u Beču da peva, a da su mu pare od ovog veselja koje nije hteo da im prijavi, odmah uzeli. Ovo ipak nije bila jedina muka za Lazića, jer je problem nastao kada su posle nekoliko dana ovi Vlasi hitno tražili od Darka da im vrati novac koji je unapred uzeo. On ih je kasnije zvao da se izvinjava i obećao im je da će im pevati besplatno na sledećem veselju koje budu pravili, ali da novac nema da im vrati jer je sve morao da da kako bi vratio dugove. Tako su nekako rešili taj problem - zaključuje naš sagovornik.

Podsetimo, izgleda da Darko i dalje prolazi kroz tešku finansijsku krizu u koju je zapao nakon saobraćajne nesreće 2018. godine, kada je bio dužan više od 400.000 evra. On je tada pozajmio veliku sumu novca od svog menadžera, s kojim je imao blizak odnos, a vraćao je dug u ratama.

Lazić nam se juče nije javljao na pozive.

Svojevremeno je i Zorica Marković izjavila da je Lazić dugovao i njoj, ali mu je to na kraju oprostila, ne želeći da uništi prijateljstvo i dodatno pogorša njegovu situaciju.

- Nisam još vratio dugove, porasli su. Bilo je milion, sada je milion i po. Ali dobro, čim počnem da radim, vratićemo. Bitno je da ja glava na ramenima. Ako neki drugi duguju, zašto i ja ne bih mogao? Milion i po evra nije malo. Ne šalim se. Šta koga treba da se tiče da li ja dugujem ili ne? Je l' treba sad neko zbog toga da me ubije? Sve je za ljude, ja sam najnormalniji čovek. I da dugujem, znam da ću vratiti. Ja sam stalno u dugovima i biću do kraja života - rekao je Lazić jednom prilikom za medije.

Bolje je tako

Pored toga, svojevremeno se pisalo da mu je zbog dugova navodno oduzet i auto i da ga jure kamataši, zbog čega je unajmio i obezbeđenje iz straha za ličnu bezbednost.

- Obezbeđenje mi nikad nije trebalo, niti sam ikad imao obezbeđenje. Ja sam čovek koji je normalan. Nikom u životu skrivio nisam. Okej, piše se da dugujem. Dugujem. Pisalo se da dugujem 500.000 evra. Ne, dugujem milion. Bolje da kažem da dugujem, nego da mi traže pare na zajam - istakao je svojevremeno folker.

