Asmin otkrio da li ulazi u Elitu 9

Slušaj vest

Stanija Dobrojević ulazi u Elitu 9.

Rijaliti učesnica šokirala je medije kada se danas pojavila u Srbiji i najavila svoje učešće u pomenutom programu.

Hoće da se obračuna sa Asminom i Aneli

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović, Printscreen, Printscreen/instagram/stanijadobrojevic

- Ja lansiram novi brend povukla sam se iz medija da bih promovisala brend. Onda se dešava Elita 9, ne mojom voljom. Idem da se suočim sa svim u rijalitiju, bežala sam, skrivala se, ali sad idem napred da se suočim i sa ljubavnim delom života. Moj ljubavni život je užas, a ne mogu ni da ga sačuvam za sebe, sve ide javno.

- Mi samo u katastrofalnim odnosima, ali opet i prijateljski. Ja sam šokirana kad sam saznala neke njegove odluke. Ne znam da ti odgovorim da li smo zajedno. Javno ćemo sve da raščivijamo. Ne plašim se nikoga i ničega. Ja ne volim skandale. Asmin je bolesno ljubomoran, meni ako joga traje 15 minuta duže, to je problem. Kod nas je potpuni haos. blokiran je, ali se čujemo. - rekla je za Blic.

Mi smo odmah kontaktirali Asmina Durdžića koji nam je kratko prokomentarisao Stanijin ulazak i najavu obračuna.

1/7 Vidi galeriju Asmin Durdžić ranije Foto: Printscreen, Printscreen Pink

Asmin ne želi obračun

Durdžić je bio iskren i otvoren.

"Ne ulazim, ne znam sa kim se ona planira obračunavati, sa mnom ne, niti imam šta da se obračunavam sa bilo kim", bio je jasan Asmin.

Podsećamo, on je ranije najavio da bi ušao za 500.000 evra u sezonu pred nama.

- Ne ulazim u rijaliti. To Kačavenda loži budale, a možda je mislila pošto Stanija ulazi da ću ući i ja. Zapravo, ušao bih za pola miliona eura - rekao je Asmin ranije.

Pogledajte dodatni snimak: