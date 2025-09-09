Slušaj vest

Aca Lukas se žestoko iznervirao na jednom od svojih nastupa u dijaspori, i to zbog novca, pa je svojim fanovima strogo zabranio da mu daju bakšiš.

Kako se može videti na snimku iz kluba u Štutgartu, folkeru je zasmetalo što mu ljudi iz publike u delirijumu bacaju novac na klavijature, ističući da on nije Radiša Trajković Đani i da to ne dozvoljava.

- Ponoviću još jednom: Nemoj da mi više iko baca pare na klavijaturu jer ja viski pijem iz čaše, a ne iz cipele. To je pod jedan. Ja sam Aca Lukas, a ne Đani. Pare ne donosite, nemojte da me brukate, molim vas - rekao je Lukas publici pre nego što je zapevao svoj veliki hit "Zapišite mi broj".

Pozvali smo Đanija i njegovu suprugu Slađu za komentar povodom Lukasovih prozivki, ali nisu nam se javljali.

Podsetimo, pre nekoliko godina na društvenim mrežama je postao viralan snimak Đanija, poznatog kao kralj bakšiša, na kom je ovu "titulu" opravdao na veoma bizaran način.

Na njemu se videlo kako Trajković zarad bakšiša nema problem ni da pije piće iz nošenih cipela. On je tada sedeo na podu i pevao na jednom veselju dok su mu gosti bacali novčanice. Jedan gost kog je naročito pogodila pesma dao mu je da pije iz njegove cipele, na šta je folker odmah pristao. Taj momenat su prisutni snimali u neverici. Nakon toga je čovek obuo svoju cipelu i nastavio s veseljem. Đani je potom zapevao svoj hit "Sam sam" i zgrnuo na hiljade evra, pare su bile svuda oko njega, u rukama, pod nogama, a bilo je i onih koji su mu evre lepili na znojavo čelo. Snimak je tada zgrozio mnoge.

