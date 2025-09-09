Slušaj vest

Folk pevačica Goga Sekulić iskoristila je priliku da se fotografiše sa svetski poznatim glumcem i majstorom borilačkih veština, Džekijem Čenom, koji je ovih dana u srpskoj prestonici.

Naime, Goga je na Instagramu objavila fotografiju sa Džekijem Čenom, te nije krila uzbuđenje što ga je srela, budući da nije skidala osmeh sa lica.

"Džeki Čen i ja", napisala je ona u opisu objave, dok su se ispod nizali komentari.

"Strava", "Jao, ti si šou, bukvalno sam maštao da ga sretnem", "Jača si ti od njega", "Predobro", pisali su joj pratioci.

Ne propustiteStarsPOKAZUJU SE U PRAVOM TRENUTKU! Estrada pruža podršku Halidu da ozdravi: Ćana, Goga i Sanja se mole za Bešlića!
111598-220822.00-23-56-23.still008.jpg
StarsNIJE SAMO REPERU PROPAO BIZNIS! Oni su uložili silan novac u kafane, salone, evo šta su otvarali poznati a nikako im nije išlo!
Tina Ivanovic, Nuci, Slavica Cukteras, Marija Serifovic, Milica Todorovic
StarsPEVAČICA SLOMLJENA: Goga Sekulić oglasila se na društvenim mrežama, poslala jaku poruku Halidu Bešliću
Untitled-1.png
StarsGOGI SEKULIĆ FANOVI DONELI GAĆICE NA NASTUP! Omladina u transu, ovakav provod još nisu doživeli (VIDEO)
Goga Sekulic delila Donji ves na nastupu u Crnoj Gori

 Pogledajte dodatni snimak:

Divlji ples Barbare Bobak zapalio Kragujevac Izvor: Kurir