PORODILA SE ANĐELA! Svi ste je gledali sa sestrom Nađom, a sada je na svet donela preslaku bebicu
Svi je godinama već gledate sa sestrom Nađom na njihovom jutjub kanalu gde su do sada objavile hiljade klipova.
Emotivni prizori iz bolnice
Ona se danas oglasila na svom Instagram profilu i sve raznežila emotivnom objavom.
Naime, ona je pozirala sa verenikom, a oboje su izgledali presrećni i razdragani dok su mazili tek rođenu bebu.
Anđela se odlučila da sinu da ime Konstantin.
Značenje imena
Ime Konstantin (latinski Constantinus) je i izvedeno od latinske reči „constans“, što znači "konstantan", "postojan". Ime po samom korenu simboliše postojanu i nepokolebljivu osobu čvrstog karaktera, ali samo ime ima dublje istorijsko značenje.
Ime Konstantin bukvalno znači „konstantan“, ili prevedeno na srpski „stalan, istrajan, postojan“. U prenesenom značenju je Konstantin nepokolebljiva osoba i „postojana kano klisurina“, no značenje imena se objašnjava i kroz lik Konstantina Velikog, pa time ima i bitnu simboliku u širenju hrišćanstva.
Pogledajte dodatni snimak:
Istorija imena
Ime Konstantin je povezano sa mnogim ranim hrišćanskim svecima, ali ponajviše sa rimskim carom Konstantinom I Velikim, koji je poštovan pre svega zbog dve činjenice: jer je stao na kraj progonu hrišćana i jer je osnovao grad koji je dobio ime po njemu – Konstantinopolj tj. Carigrad i time je osigurao opstanak carstva na Istoku još dugo posle pada Rima u 5 veku.