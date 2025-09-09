Slušaj vest

Svi je godinama već gledate sa sestrom Nađom na njihovom jutjub kanalu gde su do sada objavile hiljade klipova.

Anđela je pre izvesnog vremena objavila da je trudna, te da "nosi" dečaka, a sada se i porodila.

Emotivni prizori iz bolnice

Anđela i Nađa Foto: Printscren Youtube

Ona se danas oglasila na svom Instagram profilu i sve raznežila emotivnom objavom.

Naime, ona je pozirala sa verenikom, a oboje su izgledali presrećni i razdragani dok su mazili tek rođenu bebu.

Anđela se odlučila da sinu da ime Konstantin.

Značenje imena

Ime Konstantin (latinski Constantinus) je i izvedeno od latinske reči „constans“, što znači "konstantan", "postojan". Ime po samom korenu simboliše postojanu i nepokolebljivu osobu čvrstog karaktera, ali samo ime ima dublje istorijsko značenje.

Ime Konstantin bukvalno znači „konstantan“, ili prevedeno na srpski „stalan, istrajan, postojan“. U prenesenom značenju je Konstantin nepokolebljiva osoba i „postojana kano klisurina“, no značenje imena se objašnjava i kroz lik Konstantina Velikog, pa time ima i bitnu simboliku u širenju hrišćanstva.

