Ime Konstantin (latinski Constantinus) je i izvedeno od latinske riječi „constans“, što znači "konstantan", "postojan". Ime po samom korenu simboliše postojanu i nepokolebljivu osobu čvrstog karaktera, ali samo ime ima dublje istorijsko značenje.

Šta Znači Ime Konstantin (Kosta)?

Ime Konstantin bukvalno znači „konstantan“, ili prevedeno na srpski „stalan, istrajan, postojan“. U prenesenom značenju je Konstantin nepokolebljiva osoba i „postojana kano klisurina“, no značenje imena se objašnjava i kroz lik Konstantina Velikog, pa time ima i bitnu simboliku u širenju hrišćanstva.

Istorija imena

Ime Konstantin je povezano sa mnogim ranim hrišćanskim svecima, ali ponajviše sa rimskim carom Konstantinom I Velikim, koji je poštovan pre svega zbog dve činjenice: jer je stao na kraj progonu hrišćana i jer je osnovao grad koji je dobio ime po njemu – Konstantinopolj tj. Carigrad i time je osigurao opstanak carstva na Istoku još dugo posle pada Rima u 5 veku.