Rijaliti takmičarka Marija Malivuk progovorila je o odnosu sa ocem Stefana Karića, Osmanom, i otkrila kako su se mesecima dopisivali. Osman se ovim povodom oglasio na društvenim mrežama.

- U rijalitiju ili pobeđuju zbog Karića ili žele da uđu u isti - naveo je Osman.

- Meni lično možete da se sagnete, moj brak je neuništiv - dodao je potom na Instagramu.

Marija Mlivuk objasnila je sve o prepiskama sa Osmanom Karićem koji joj se nabacivao dok su se tajno dopisivali

- Osmana jako cenim i poštujem kao prijatelja i čoveka, a naročito njegovu porodicu i suprugu. Kristina je u poslednjih nekoliko meseci gledala svaku moju poruku.

Prepiska Marije i Osmana:

- Jedino mene nije zvao na bazen, a jedino mu je moja rođendanska čestitka bila bitna. Moje glasovne poruke je preslušavao tek kada ode u spavaću sobu bez supruge. Kada ga drugarskim pitam šta radi, kaže: "Mislim jako na jednu osobu i molim te da mi izađeš iz glave". Non-stop je insitirao da se čujemo, da dođe da mi leči ranu, da mi bude kućni majstor i nudio se da dođe kod mene kući. Ja sam tada povredla nogu i on je želeo da me mazi da to prođe i da mi donese melem. S obzirom na to da nisam odgovarala, uvek je odgovarao u smislu da nestanem i da mu nikad nisam odgovarala kako bi on želeo. Ja sam mu rekla da sam našla dečka kojeg volim i da više nećemo da se čujemo - rekla je potom Marija.

