OSMAN KARIĆ SE OGLASIO POVODOM TVRDNJI DA ŽENI RADI IZA LEĐA! Rijaliti takmičarka dala dokaze da se dopisuje s njim, a on poručuje samo jedno!
Rijaliti takmičarka Marija Malivuk progovorila je o odnosu sa ocem Stefana Karića, Osmanom, i otkrila kako su se mesecima dopisivali. Osman se ovim povodom oglasio na društvenim mrežama.
- U rijalitiju ili pobeđuju zbog Karića ili žele da uđu u isti - naveo je Osman.
- Meni lično možete da se sagnete, moj brak je neuništiv - dodao je potom na Instagramu.
Marija Mlivuk objasnila je sve o prepiskama sa Osmanom Karićem koji joj se nabacivao dok su se tajno dopisivali
- Osmana jako cenim i poštujem kao prijatelja i čoveka, a naročito njegovu porodicu i suprugu. Kristina je u poslednjih nekoliko meseci gledala svaku moju poruku.
Prepiska Marije i Osmana:
- Jedino mene nije zvao na bazen, a jedino mu je moja rođendanska čestitka bila bitna. Moje glasovne poruke je preslušavao tek kada ode u spavaću sobu bez supruge. Kada ga drugarskim pitam šta radi, kaže: "Mislim jako na jednu osobu i molim te da mi izađeš iz glave". Non-stop je insitirao da se čujemo, da dođe da mi leči ranu, da mi bude kućni majstor i nudio se da dođe kod mene kući. Ja sam tada povredla nogu i on je želeo da me mazi da to prođe i da mi donese melem. S obzirom na to da nisam odgovarala, uvek je odgovarao u smislu da nestanem i da mu nikad nisam odgovarala kako bi on želeo. Ja sam mu rekla da sam našla dečka kojeg volim i da više nećemo da se čujemo - rekla je potom Marija.
Zamolio me je da ne gasim mreže...
- Zamolila sam ga da mi ne piše jer se gasim sa svih društvenih mreža. Zamolio me je da se ne gasim, pošto ga poštujem, tako mora... Predložila sam da se pozdravimo i to je to. Ja nikome nisam tako skovana da nekome budem ni razonoda, ni šala, dok taj neko ima ženu, pa me zato zanimalo zašto nisam ja pozvana na bazen i kafe... Zato što je Kristina osetila, ja sam to njemu i rekla. Na to je on odgovorio: "Ma, jok, bre". Ona kada je saznala da ja živim u Beogradu, ona se žena prenerazila i pitala otkud ja tu. I na kraju je konstatovao: "Hajde, bre, to je sve šala bila", kao on mene loži. Eto, kao da smo u prvom razredu osnovne škole - istakla je onda Malivuk.