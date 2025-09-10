Slušaj vest

Pre izvesnog perioda domaći mediji su brujali o ćerki slavne streljašice Jasne Šekarić, Lei Šekarić i ocu njene ćerke Egipćaninu Aajedu Abubakrku, koji je lagao da je imao moždani udar i tražio od Jasne i Lee 75.000 evra, da se odrekne svih zakonom zagarantovanih prava kada je dete u pitanju.

Kada je Lea napustila Egipćanina, one su se neko vreme krile u stanu na Novom Beogradu.

- Jasna i Lea su popile kafu u restoranu u blizini njihove zgrade. Tamo su se zadržale oko pola sata, a onda su otišle da kupe doručak. Video sam da su htele da uđu u prodavnicu organske hrane, ali ona nije radila. Otišle su onda u pekaru i posle nekoliko minuta izašle sa punom kesom - pričao je izvor.

"Zbog nje sam izgubio 75.000 evra"

Jasnim bivši zet oglašavao se za medije gde je navodio da je zbog Lee izgubio novac.

- Rekao sam im da mi pošalju 75.000 evra jer sam za godinu i po dana toliko potrošio na Leu. Kada je ostala trudna, prestao sam da radim i izgubio sam svoju kompaniju i sav novac. Zato sam joj tražio pare, a ona je odvela našu ćerku u Srbiju, a mene blokirala na telefonu - ispričao je Abubakar pre nekoliko godina za Kurir.

Nakon niz skandala, Jasna se nije oglašavala za medije, ali se s vremena na vreme oglasi na društvenim mrežama.

Ona neretko deli fotografije sa unukom i pokazuje kako uživa sa svojom naslednicom Leom i unukom Sofi, a mnogi komentarišu da je uplovila u mirnu luku, što se po njenom izrazu lica i vidi.

Lagao za moždani udar

Egipatski di-džej Sajed Abubakr, poznatiji kao Mado King, na sve načine pokušavao je da dođe do ćerke Lee, te nije birao sredstva i služio se različitim manipulacijama. Sajed je najpre javno pričao da je Lea navodno otela njihovu ćerku, a zatim je ona iznela šokantnu tvrdnju da joj je Egipćanin tražio novac, i to 75.000 evra, da se odrekne svih zakonom zagarantovanih prava vezanih za malenu Sofi koja je rođena u novembru 2021. godine.

Porodica Sajeda Abubakara medijima je potom dostavila fotografije na kojima on navodno leži u bolničkoj postelji nakon što je, kako su oni tvrdili, imao moždani udar. Međutim, otkriveno je da je Sajed zapravo obmanuo javnost - pomenuta fotografija je zapravo iz 2020. godine i na njoj se ne nalazi Sajed Abubakar, već nepoznati mladić koji je tada završio u bolnici nakon saobraćajne nesreće.