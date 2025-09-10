Slušaj vest

Mladen Mijatović, bivši dečko Dee Đurđević, se nedavno vratio u Srbiju, a iako su mnogi mislili da će doći do pomirenja, voditeljka je iznenadila javnost priznanjem da ima novog dečka.

Naime, Dea Đurđević prvi put je javno progovorila je o novom dečku kojeg vešto krije od očiju javnosti.

- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda sigurno misli ''kako sam hrabar i snažan''. Verovatno treba imati hrabrosti, ali treba imati i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa, rekla je.

Dea Đurđević

Mladen je prošlost

Inače, Mladen Mijatović je pre dve godine napustio novinarstvo radi diplomatske službe u Izraelu i Bahreinu, međutim ponovo se vratio u Srbiju gde će raditi.

On je potpisao ugovor sa "Pinkom", pa ćemo ga uskoro ponovo gledati na toj televiziji.

Mladen Mijatović

Inače, pre godinu dana odjeknula je i vest da su Mladen i voditeljka Dea Đurđević raskinuli dugogodišnju vezu.

- Obaveštavam da smo Dea i ja stavili tačku na naš zajednički emotivni život. Rastali smo se u prijateljskim odnosima, uz puno poštovanja - rekao je on, nakon čega se oglasila i Dea.

- To je naša zajednička odluka i zajednička izjava ujedno. Ništa ne bih dodavala na ono što je Mladen objavio, ujedno je to naše zajedničko oglašavanje - poručila je ona za "Pink".