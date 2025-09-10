Slušaj vest

Pevač Darko Lazić šokirao je priznanjem da je imao intimne odnose sa 350 žena, dok su, kako kaže, 50 bile pevačice. Naime, Darko Lazić je sa suprugom Katarinom Lazić gostovao u "Amidži šou", gde je otvoreno govorio o svom privatnom životu.

- Svojevremeno si izjavio da si spavao sa više od 350 žena, koliki broj od tih žena su činile pevačice? -pitao je voditelj.

- Bar 50, ako ne i više - iskreno je priznao Darko Lazić.

- Koliko si ulovio na foru pomoći ću ti ja u karijeri? - pitao je Amidžić.

1/9 Vidi galeriju Darko Lazić u studiju s Kaćom i Anom Sević Foto: Pritnsceen

- Nisam, nikad, stvarno. Ja sam im više obećavao Maldive - rekao je Darko Lazić.

- Ali su sve mislile da hoće - dodala je Katarina Lazić na Ognjenovu konstataciju koja je ostala zatečena u studiju priznanjem muža.

Katarina nije krila da je iznenađena, verovatno ne baš pozitivno, pa je napravila čudnu grimasu.

"Svaki muškarac je platio intimne odnose s prostitukom"

Podsetimo, Darko Lazić je i ranije iznenađivao kada je iznosio detalje iz privatnog života.

Darko je ispričao da je plaćao devojke za intimne odnose, i to uglavno posle nastupa u inostranstvu.

- Čovek koji nije platio se*s sa prostitutkom za mene nije baš sav svoj! Svaki normalan muškarac je probao sve i svašta! Spavao sam i sa crnkinjama. Svašta sam radio posle svojih nastupa, više se i ne sećam... Sigurno su u pitanju hiljade evra, ali se ne sećam, jer je bilo baš davno. Bio sam baš lud! To je daleka prošlost i više to ne radim. Ranije sam bio sa prostitutkama, a sada imam ženu koju volim - rekao je peva.